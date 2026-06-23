Warum BMW den Bestellstart vorzieht: Frühstart den neuen i3

Die First Edition des BMW i3 basiert auf dem leistungsstarken i3 50 xDrive und bietet eine Systemleistung von beeindruckenden 345 kW (469 PS). Ausgestattet mit einem Allradantrieb beschleunigt die Limousine in nur 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Die Energie liefert eine Hochvoltbatterie mit einer Kapazität von 108,7 kWh, die bidirektionales Laden unterstützt. Besonders hervorzuheben ist das innovative 800-Volt-System: Es ermöglicht eine DC-Ladeleistung von bis zu 400 kW, wodurch in nur zehn Minuten Energie für bis zu 423 Kilometer geladen werden kann.

Die Reichweite variiert je nach Konfiguration und liegt laut WLTP-Norm zwischen 758 und beeindruckenden 906 Kilometern. Diese Werte unterstreichen die Alltagstauglichkeit des Modells und machen es zu einer attraktiven Option für Langstreckenfahrer.

Die Entscheidung, den Bestellstart vorzuziehen, liegt laut BMW in der hohen Nachfrage und dem positiven Feedback auf die Neue Klasse-Plattform. Zudem möchte BMW frühzeitig Marktanteile sichern und die Produktionskapazitäten optimal auslasten. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung des Modells für die Elektromobilitätsstrategie des Unternehmens.

Exklusive Ausstattung für anspruchsvolle Kunden Die First Edition kommt mit einer umfangreichen Serienausstattung, darunter das M Sportpaket mit Aerodynamik-Komponenten sowie das Iconic Glow Exterieurpaket, das durch eine Konturbeleuchtung der BMW-Niere hervorsticht. Im Innenraum setzt BMW auf hochwertige Materialien wie Veganza und PerformTex in Schwarz sowie exklusive M-Design-Elemente.

Zu den Komfortmerkmalen zählen Multifunktionssitze mit elektrischer Verstellung, ein Harman Kardon Soundsystem mit Dolby Atmos-Unterstützung sowie ein innovatives Panoramic iDrive-System. Auch praktische Features wie eine automatische Heckklappenbetätigung und eine Lenkradheizung sind Teil des Pakets.

Preisstrategie: Premium-Positionierung zum Start Mit einem Einstiegspreis von 75.340 Euro richtet sich die First Edition klar an ein Premium-Publikum. Dieser Preis spiegelt nicht nur die technische Innovation wider, sondern auch den exklusiven Charakter des Sondermodells. Ab Herbst wird jedoch eine günstigere Basisversion des i3 verfügbar sein, deren Grundpreis bei etwa 65.300 Euro liegt. Weitere Varianten mit weniger Leistung und kleinerer Batterie sollen folgen und könnten Preise ab rund 58.000 Euro ermöglichen.

Im Vergleich zur Konkurrenz positioniert sich der i3 strategisch: Er liegt preislich unter dem gleich motorisierten E-SUV iX3 und bietet dennoch ähnliche technische Features.

Bedeutung für den Markt und deutsche Käufer Die Einführung des BMW i3 markiert einen wichtigen Schritt für BMWs Elektromobilitätsstrategie. Als zweites Modell der Neuen Klasse nach dem SUV iX3 zeigt er das Potenzial dieser Plattform in einem volumenstarken Segment. Besonders deutsche Kunden profitieren von der Kombination aus hoher Reichweite, schneller Ladefähigkeit und luxuriöser Ausstattung.

Mit seinem bidirektionalen Ladesystem könnte der i3 zudem als Energiespeicher im heimischen Stromnetz genutzt werden – ein Feature, das angesichts steigender Energiepreise an Bedeutung gewinnt.

Zukunftsperspektiven: Weitere Varianten geplant BMW plant bereits Erweiterungen der Modellpalette: Für das Jahr 2027 ist eine Touring-Version angekündigt, die sich an Käufer mit höherem Platzbedarf richtet. Darüber hinaus könnten weitere Antriebsvarianten folgen, um ein breiteres Spektrum an Kunden anzusprechen.

Die Produktion des BMW i3 startet im August dieses Jahres im Werk München – ein klares Signal für die Bedeutung dieses Modells innerhalb der Unternehmensstrategie.