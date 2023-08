Zeekr 001 FR: Plaid ist langweilig

Zeekr kündigt mit dem 001 FR eine Version seines Elektromodells an, das es locker mit dem Tesla Model S Plaid aufnehmen können soll. Außer zwei Bildern und einer knackigen Ansage bleiben die Chinesen bislang aber harte Fakten schuldig. Aber wer den Zeekr-Mutterkonzern Geely kennt, weiß, was das an Potenzial vorhanden ist.