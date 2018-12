Die Defender-Produktion endete bereits im Januar 2016, seitdem warten die Fans ungeduldig auf einen Nachfolger. Bereits vor einigen Monaten testete Land Rover einen Technologieträger mit stark verkürzter Karosserie und Radstand. Unter dem „Mini-Range Rover“ steckte die Technik des kurzen Dreitürer-Defenders, Nachfolger des Defender 90, um erste Fahrversuche zu absolvieren.

Foto: Stefan Baldauf Liebling ich habe den Range Rover geschrumpft! Unter der verkürzten Karosserie testete Land Rover die neuen Komponenten des Defender 90.

Nun gibt es neue Fotos vom Defender, der erstmals mit – noch extrem stark getarnter Echt-Karosserie – unterwegs ist. Neben dem Defender 90, ist auch schon der Defender 110 in der Erprobung.

Land Rover Defender ab 2020

Dass bis auf das Markenemblem praktisch nichts mehr an den bisherigen Land Rover Defender und seine fast 70 Jahre währende Ahnengalerie erinnern wird, ist amtlich. Die Umstellung auf eine MLA-Einheitsplattform, deren Variationen auch den neuen Discovery und diverse Range Rover-Modelle tragen, ist ebenfalls klar. Für den Defender bedeutet das eine Aluminium-Monocoque-Bauweise mit Einzelradaufhängung, also auch den Verzicht auf einen robusten Leiterrahmen oder wenigstens eine hintere Starrachse. Beides Details, die Mercedes mit dem neuen G und Jeep mit dem neuen Wrangler beibehält.

Foto: Land Rover Mit dem DC100-Concept hatte Land Rover bereits einen ersten Fingerzeig zur kommenden Optik gegeben.

Wir erwarten, dass der neue Defender künftig gemeinsam mit dem Discovery in einem neuen Produktionswerk in Osteuropa vom Band laufen wird. 2016 hatte Land Rover bekannt gegeben, in der Slowakei ein neues Produktionswerk für bis zu 300.000 Fahrzeuge jährlich zu eröffnen – das wäre maßgeschneidert für den neuen Defender. Entsprechend wird sich der neue „Landy“ nicht nur den Unterbau, sondern auch die Antriebstechnik mit dem Discovery teilen, also von den Zweiliter-Ingenium-Vierzylindermotoren angetrieben werden. Die Erlkönig-Prototypen wurden von einem Zweiliter-Diesel angetrieben. Die vorhandene Geländetechnik mit vielen Offroad-Assistenzsystemen soll durch gegenüber dem Discovery verbesserte Werte bei Bodenfreiheit sowie Böschungs- und Rampenwinkeln optimiert werden.

Erste Versuche, die neue Optik im Kundenzuspruch zu erproben, hatte Land Rover mit dem DC100-Concept unternommen. Insider berichten, dass die Reaktionen eher durchwachsen waren und deshalb nochmals ein neues Designkonzept angegangen wurde. Dieses wird dem kommenden Defender im Vergleich zum Discovery eine deutlich größere Bauhöhe mit einer sehr kastigen, senkrecht abfallenden Heckpartie bescheren, während an der Front Designmerkmale der aktuellen Baureihen (Scheinwerfer, Kühlergrill) mit einer etwas steiler stehenden „Nase“ kombiniert werden.

Land Rover Defender wieder in mehreren Varianten

Es sollen wieder mehrere Defender-Modelle entstehen, nämlich wie früher ein kurzer, besonders geländetauglicher Nachfolger des Defender 90 sowie ein längerer, nutzwertiger Erbe des Defender 110. Ferner sind Softtop- und fest aufgebaute Blechkarosserien sowie eine Pickup-Variante des langen Modells denkbar. Ein Nachfolger für den extralangen 130er-Defender ist derzeit noch nicht in Sicht.