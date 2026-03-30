Aston Martin Valhalla: Erste Testfahrt im exklusiven Supersportwagen

Wie bitte formiert man vier Motoren, aktive Aerodynamik, Adaptivfahrwerk, By-Wire-Bremse und Lenkung so geschmeidig zu einer Einheit, dass sich der Neuling am Steuer schon nach wenigen Minuten ans Limit wagt – mit 1.079 PS und 1.100 Nm? Ohne eine ausgeklügelte Software wäre dieses Auto quasi unfahrbar. Ein wildes Monster, vor dem man bereits beim Aufschließen Angst bekommt.