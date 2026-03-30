Aston Martin Valhalla: Erste Testfahrt im exklusiven Supersportwagen

Wie bitte formiert man vier Motoren, aktive Aerodynamik, Adaptivfahrwerk, By-Wire-Bremse und Lenkung so geschmeidig zu einer Einheit, dass sich der Neuling am Steuer schon nach wenigen Minuten ans Limit wagt – mit 1.079 PS und 1.100 Nm? Ohne eine ausgeklügelte Software wäre dieses Auto quasi unfahrbar. Ein wildes Monster, vor dem man bereits beim Aufschließen Angst bekommt.
Integrated Vehicle Dynamics Control (IVC) heißt das Wundermittel von Bosch, das so manchen Sportwagen fahrbar macht. Übersetzt: Auch Max und Erika Mustermann sollen ein Auto der Valhalla-Kategorie gefahrlos bewegen können, ohne vorher ein mehrtägiges Rennstreckentraining absolvieren zu müssen. Die IVC-Idee: Lenkung, ABS, ESP, Aero und Fahrwerk regeln ihre Angelegenheiten ...