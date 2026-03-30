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Sportwagen
Fahrberichte

Aston Martin Valhalla: Erste Testfahrt im exklusiven Supersportwagen

Aston Martin Valhalla (Testfahrt)
1.000 PS? Normal!

Rund 150 Valhallas fahren (oder stehen) da draußen schon herum. Höchste Zeit also für ein paar Runden im Hyper-Aero-Gran Turismo mit 1.079 PS. Der kann auch rein elektrisch fahren und hat erstaunlich viel AMG-Technik unterm Carbon-Kleid. Also: Race-Mode rein, Flügel raus und los.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.03.2026
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Aston Martin Valhalla Embargo
Foto: Max Earey, Andy Morgan

Wie bitte formiert man vier Motoren, aktive Aerodynamik, Adaptivfahrwerk, By-Wire-Bremse und Lenkung so geschmeidig zu einer Einheit, dass sich der Neuling am Steuer schon nach wenigen Minuten ans Limit wagt – mit 1.079 PS und 1.100 Nm? Ohne eine ausgeklügelte Software wäre dieses Auto quasi unfahrbar. Ein wildes Monster, vor dem man bereits beim Aufschließen Angst bekommt.

Integrated Vehicle Dynamics Control (IVC) heißt das Wundermittel von Bosch, das so manchen Sportwagen fahrbar macht. Übersetzt: Auch Max und Erika Mustermann sollen ein Auto der Valhalla-Kategorie gefahrlos bewegen können, ohne vorher ein mehrtägiges Rennstreckentraining absolvieren zu müssen. Die IVC-Idee: Lenkung, ABS, ESP, Aero und Fahrwerk regeln ihre Angelegenheiten ...

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