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SUV
Fahrberichte

Der stärkste Serien-Porsche ever ist ein E-SUV: Der neue Cayenne Turbo Electric im Fahrtest

Porsche Cayenne Turbo Electric (erster Fahrtest)
Die elektrische Pfeffermühle geht in 2,5 s auf 100

Der neue elektrische Porsche Cayenne Turbo schreddert nicht nur 0-100-Sprint- sowie 10-80-Prozent-DC-Lade-Rekorde, sondern auch Gebirgsstraßen. Aber nein, das liegt nicht am Übergewicht von 2,6 Tonnen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.03.2026
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Wie Ringelnattern schlängeln sich schmale Straßen an blutroten Fels entlang durch das Montserrat-Gebirge mit Fahrbahnbelägen wie archäologische Ausgrabungsstätten: Risse, Absätze, Senken und Wurzelhubbel – ein Untergrund, auf dem alle Porschefahrer plötzlich das Tempo auf "Reisegeschwindigkeit" drosseln. Alle Porschefahrer? Nein, wer im neuen Cayenne Electric sitzt, den kümmert das nicht. Dabei ist der Turbo der stärkste Serien-Porsche aller Zeiten: 850 kW im Overboost, 1.500 Nm! Und ja: 2,6 Tonnen Kampfgewicht.

Porsche setzt vorn und hinten auf permanenterregte Synchronmaschinen (PSM), verzichtet aber auf ein Zweiganggetriebe, wie noch beim Taycan. Herzstück des Turbo ist der neu entwickelte Heckmotor mit Öl-Direktkühlung: Kein Kühlmantel außenrum,...

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