Der stärkste Serien-Porsche ever ist ein E-SUV: Der neue Cayenne Turbo Electric im Fahrtest

Wie Ringelnattern schlängeln sich schmale Straßen an blutroten Fels entlang durch das Montserrat-Gebirge mit Fahrbahnbelägen wie archäologische Ausgrabungsstätten: Risse, Absätze, Senken und Wurzelhubbel – ein Untergrund, auf dem alle Porschefahrer plötzlich das Tempo auf "Reisegeschwindigkeit" drosseln. Alle Porschefahrer? Nein, wer im neuen Cayenne Electric sitzt, den kümmert das nicht. Dabei ist der Turbo der stärkste Serien-Porsche aller Zeiten: 850 kW im Overboost, 1.500 Nm! Und ja: 2,6 Tonnen Kampfgewicht.