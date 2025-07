Ferrari F80 mit V6: Warum weniger Zylinder hier praktischer sind

Dabei liegt der V6 so tief wie möglich im Chassis. Direkt hinter den Sitzen, nahe am Schwerpunktzentrum. Das senkt nicht nur die Fahrzeughöhe (1.138 Millimeter), sondern verschiebt auch den Masseschwerpunkt näher an die Fahrzeugmitte. Ein Vorteil, der sich in engen Kurvenradien und beim Bremsen besonders spürbar macht.