Ferrari Luce vs. Xiaomi SU7 Ultra: 1.050 PS gegen 1.548 PS

Ferrari zieht den Luce lang: 5.026 mm Länge, 1.999 mm Breite, 1.544 mm Höhe und 2.961 mm Radstand. Xiaomi stellt den SU7 Ultra noch großzügiger hin: 5.115 mm Länge, 1.970 mm Breite, 1.465 mm Höhe und 3.000 mm Radstand. Beim Gewicht bleibt keiner asketisch: 2.260 kg beim Luce, 2.360 kg beim SU7 Ultra.
Beim Nutzwert punktet Ferrari mit einem großen Kofferraum: 597 Liter. Xiaomi verteilt den Stauraum sportlicher: 517 Liter hinten plus 105 Liter vorn. Beim Material setzt Ferrari ein Zeichen: Das Luce-Chassis nutzt als erstes Ferrari-Chassis 75 Prozent recyceltes Aluminium.
Innenraum
Ferrari macht den Luce zu einem luxuriösen Raumwunder: Wahlweise gibt es vier oder fünf Sitze und zusätzliche Displays auch für den Fond. Dazu liefert Ferrari Komforttechnik,...