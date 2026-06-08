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E-Auto

Ferrari Luce vs. Xiaomi SU7 Ultra: 1.050 PS gegen 1.548 PS

Ferrari Luce vs. Xiaomi SU7 Ultra
1.050 PS gegen 1.548 PS - E-Topmodelle im Check

Zwei E-Autos, zwei Welten: Ferrari steigt mit dem Luce elektrisch ein, Xiaomi greift mit dem SU7 Ultra nach den Rekorden. Wir vergleichen die beiden rein nach Daten und Fakten – und schauen, wo die Zahlen wirklich zählen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.06.2026
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Ferrari Luce und Xiaomi SU7 Ultra
Foto: Ferrari, Xiaomi, Collage: mit KI erstellt / Gregor Hebermehl

Ferrari zieht den Luce lang: 5.026 mm Länge, 1.999 mm Breite, 1.544 mm Höhe und 2.961 mm Radstand. Xiaomi stellt den SU7 Ultra noch großzügiger hin: 5.115 mm Länge, 1.970 mm Breite, 1.465 mm Höhe und 3.000 mm Radstand. Beim Gewicht bleibt keiner asketisch: 2.260 kg beim Luce, 2.360 kg beim SU7 Ultra.

Beim Nutzwert punktet Ferrari mit einem großen Kofferraum: 597 Liter. Xiaomi verteilt den Stauraum sportlicher: 517 Liter hinten plus 105 Liter vorn. Beim Material setzt Ferrari ein Zeichen: Das Luce-Chassis nutzt als erstes Ferrari-Chassis 75 Prozent recyceltes Aluminium.

Innenraum

Ferrari macht den Luce zu einem luxuriösen Raumwunder: Wahlweise gibt es vier oder fünf Sitze und zusätzliche Displays auch für den Fond. Dazu liefert Ferrari Komforttechnik,...

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