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Morgan hat was vor: Da kommt was mit Spezial-Dach

Morgan hat was vor
Da kommt was mit Spezial-Dach

Nach über zehn Jahren kündigt sich bei Morgen ein neues Coupé an. Allerdings nur als Kleinstserie und mit einer extrem speziellen Dach-Konstruktion.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.06.2026
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Teaser Morgan Coupé
Foto: Morgan

Der britische Sportwagenbauer Morgan setzt traditionell auf offene Modelle im klassischen Roadster-Zuschnitt. 2015 machten die Briten eine Ausnahme und legten das Aero Coupé auf.

Für 2026 kündigt Morgan erneut ein Modell mit festem Dach an, stellt allerdings gleich klar, dass es sich dabei um eine auf lediglich neun Exemplare limitierte Kleinserie handelt, die im Rahmen des Coachbuilding-Programms entsteht und auf einen Kundenwunsch zurückgeht. Jedes Modell wird exklusiv für den Käufer angepasst.

Als Basis für das neue noch namenlose Coupé dürfte die neue CXV-Plattform dienen, die auch den aktuellen Supersport trägt. Der ist bislang nur mit einem optionalen Hardtop aus Kohlefaserlaminat zu haben, aber nicht mit einem fest montierten Dach.

Dach mit hohem Glas-Anteil

Erste Teaserbilder zum neuen Modell zeigen eine klassische Unterkonstruktion aus Eschenholz, die mit handgeformten Aluminium-Blechen belegt wird. So wirklich geschlossen scheint das neue Dach aber nicht zu sein. Die Bilder zeigen einen schmalen Mittelsteg, der über den Dach- und den Heckscheibenbereich läuft. Die Flächen daneben sind in Glas ausgeführt. Ergänzend werden wohl kleine Dreiecksfenster in den Flanken eingepasst. Damit zeigt sich die Konstruktion extrem luftig. Die Seitenscheiben sind wohl nur teilversenkbar.

Weitere Details zur neuen Sonderserie will Morgan in naher Zukunft bekanntgeben. Vermutlich setzt das Exklusivmodell auf den Supersport 400 – das aktuell stärkste Modell der Palette – mit dem bekannten BMW-B58-Reihensechszylinder mit Turboaufladung unter der Haube. Hier treffen 405 PS auf nur 1,170 Kilogramm Gewicht.

Fazit

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