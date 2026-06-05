„Sutil“-Koenigsegg wird versteigert: Wiedergefundenes Hypercar bei RM Sotheby’s

Das Auto: One:1, "Megacar" und die "JC"-Signatur Koenigsegg gab dem One:1 seinen Namen wegen des Leistungsgewichts: 1.360 PS treffen auf rund 1.360 Kilogramm Trockengewicht. Die Leistung liefert ein doppelt aufgeladener 5,0-Liter-V8. Hinzu kommt die typische One:1-Technikliste: aktive Aerodynamik, Triplex-Dämpfer, Aircore-Carbonräder, variable Turbogeometrie und ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.

Dieses Exemplar trägt in der Szene den Namen "JC" – die Initialen prangen laut RM Sotheby’s sogar auf der Motorabdeckung. Optisch macht der Wagen genau deshalb so viel Lärm: Klarlack-Sichtcarbon (Carbon/Kevlar) kombiniert Koenigsegg hier mit China-Pink-Akzenten an Haube, Dach, Splitter, Seitenteilen, Lufteinlässen, Diffusor und dem großen aktiven Heckflügel. Auch die Aircore-Räder und die Bremssättel greifen die Farbe auf. Innen zieht sich das China-Pink über Nähte, Paspeln und Details in einem schwarzen Leder-/Alcantara-Cockpit.

4.233 Kilometer: Das Auto bewegt sich – und bleibt trotzdem ein Sammlerstück RM Sotheby’s nennt zum Zeitpunkt der Katalogisierung 4.233 Kilometer seit Erstzulassung. Wenige Tage zuvor hatte sich auto motor und sport im Rahmen der Enthüllungen des "Koenigsegg Komplex" intensiv mit genau diesem Auto beschäftigt. Wir sahen den One:1 am 19. Mai 2026 mit 4.167 Kilometern. In 17 Tagen kamen damit 66 Kilometer hinzu – ein Detail, das zur aktuellen Auktions-Logistik passt und gleichzeitig zeigt, wie selten dieses Auto im Verhältnis zu seiner Bedeutung bewegt wurde. In der Praxis unmöglich, könnte der One:1 theoretisch pro Stunde 440 Kilometer weit kommen.

Gerd Stegmaier Von auto motor und sport am 19. Mai 2026 in Grünwald bei München fotografiert: Der Koenigsegg One:1 mit der Fahrgestellnummer YT9LK1A38EA007108 stand mit dem Ex-Formel-1-Fahrer Adrian Sutil in Verbindung - und ist nach Klärung der Eigentumsverhältnisse Teil einer Auktion.

Halter, Leasing, Nutzung: So ordnen wir die Sutil-Verbindung ein Der One:1 hängt auch an einer zweiten Erzählung. auto motor und sport hat genau dieses Exemplar (Chassis 7108), von dem es zuvor in diversen Medien hieß, es sei verschwunden, im Mai 2026 bei AIL Leasing in Grünwald aufgespürt, das Auto geprüft und die Fahrzeugpapiere eingesehen. Seitdem steht nicht mehr die Frage "wo ist er?", sondern "wem ist er wie zuzuordnen?" im Raum.

Adrian Sutil steht in der von auto motor und sport eingesehenen Zulassungsbescheinigung Teil II nicht als Halter. Markus Esser, Koenigsegg-Vertragshändler, hat uns bestätigt: Nicht "Pace – Premium Automotive Concept Esser" (Alsdorf) trat als Leasingnehmer auf, sondern die Tochterfirma Pace Cars Int. GmbH in Düsseldorf – genau diese Firma steht laut Esser auch als Halter im Brief.

Esser beschreibt außerdem die Konstruktion, die den Wagen in den Sutil-Kontext brachte: Sein Haus lieferte den One:1 2015 als Neuwagen an den ersten Eigentümer aus, kaufte das Fahrzeug 2019 zurück und finanzierte es danach per sale-and-lease-back über AIL Leasing aus Grünwald bei München. Anschließend überließ Pace Cars Int. GmbH den Wagen Adrian Sutil laut Esser "gegen Bezahlung dauerhaft" bis zu dessen Verhaftung. Einen offiziellen Markenbotschafter-Status bei Koenigsegg hatte Sutil laut Esser nicht. Welche Vertragsart für die Überlassung des One:1 an Sutil galt und wie lange dieser Vertrag lief, das haben wir bei Esser angefragt – eine Antwort steht noch aus.

Stephan Bauer © 2026 Courtesy of RM Sotheby's Der Kilometerstand als Beleg: 4.233 km nennt RM Sotheby’s zum Zeitpunkt der Katalogisierung. Das Hypercar ist also innerhalb von 17 Tagen 66 Kilometer gefahren.



Warum RM Sotheby’s Sutil nicht nennt – und warum das für die Einordnung zählt RM Sotheby’s erzählt die Historie über Auslieferung, Halterstationen und Wartungen – ohne den Umweg über Promi-Narrative. Das Auktionshaus nennt eine Erstregistrierung auf eine Firma aus Hilden und später Pace Cars International GmbH aus Düsseldorf. Genau hier wird die Abgrenzung sauber: Dokumente und Händlerangaben belegen eine Nutzung durch Sutil, aber sie liefern bislang keinen Halternachweis für den ehemaligen Formel-1-Piloten.

Stephan Bauer © 2026 Courtesy of RM Sotheby's Wer das Dachsegment ausbaut, bekommt im Koenigsegg One:1 offenen Hypercar-Spaß.

Servicehistorie: Esser, SIC Garage und "Factory Updates" RM Sotheby’s listet Wartungen bei Esser Automotive (März 2017, Januar 2019, Februar 2021), dazu einen Termin bei SIC Garage (Juli 2022). Vor der Tegernsee Auction bekam der One:1 laut RM erneut Service und Werks-Updates bei Esser. Diese Wartungskette passt zu einem Auto, das Sammlerwert und Funktion gleichzeitig erfüllen muss: Wer so ein Stück Technik tatsächlich bewegt, braucht eine saubere Betreuungshistorie.

Gerd Stegmaier 19. Mai 2026 in Grünwald: auto motor und sport entdeckt den verschwunden geglaubten Koenigsegg One:1 wieder.

Tegernsee Auction: Ort, Datum, Lot RM Sotheby’s versteigert den One:1 am Samstag, 4. Juli 2026, bei der Tegernsee Auction. Der Wagen steht als Los 124 im Katalog; der Auktionsort ist Gut Kaltenbrunn, Kaltenbrunn 1, 83703 Gmund am Tegernsee. Ein Estimate (Schätzpreis) oder "Offered Without Reserve" (Angebot ohne Mindestpreis) nennt RM im Listing nicht.