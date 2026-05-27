Neues SUV für Europa: Kia Seltos (2024)

Der Kia Seltos überzeugt mit einer Länge von 4,43 Metern und einem Radstand von 2,69 Metern. Unter der Haube stehen verschiedene Antriebsvarianten zur Wahl: Ein 1,6-Liter-Turbobenziner mit 180 PS bildet die Basis. Alternativ gibt es einen Hybridantrieb mit einer Leistung von bis zu 178 PS in der e-AWD-Variante. Die Motorenpalette wird durch ein Sechsgang-Schaltgetriebe oder ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ergänzt. Besonders hervorzuheben ist die Einführung eines elektrisch angetriebenen Hinterachsmotors beim Hybridmodell, der für zusätzliche Traktion sorgt.

Fahrwerk und europäische Anpassungen Um den Anforderungen europäischer Straßen gerecht zu werden, wurde das Fahrwerk des Seltos umfassend überarbeitet. Tests in Schweden, Spanien und Deutschland sorgten für eine präzisere Lenkung und verbessertes Handling bei hohen Geschwindigkeiten. Die Kombination aus sanfter Federung und durchdachter Dämpfung gewährleistet einen komfortablen Fahrstil – ideal für Landstraßen und Autobahnen.

Innenraumkomfort und Ausstattung Der Innenraum des Seltos ist auf Komfort ausgelegt: Zwei große 12,3-Zoll-Displays dominieren das Cockpit, ergänzt durch physische Bedienelemente für eine intuitive Steuerung. Die Vordersitze bieten "Premium Relaxation", während die Rücksitzbank neigungsverstellbar ist. Das Kofferraumvolumen reicht von 536 Litern bis zu beeindruckenden 1.511 Litern bei umgeklappter Rückbank.

Assistenzsysteme und Konnektivität Kia hat den Seltos mit einer Vielzahl moderner Fahrerassistenzsysteme ausgestattet: Von adaptiver Temporegelung über Spurhalteassistent bis hin zu einem fernbedienbaren Parkassistenten ist alles dabei. Hinzu kommen smarte Konnektivitätslösungen wie Vehicle-to-Load (V2L), das externe Geräte wie Kühlschränke oder Kaffeemaschinen betreiben kann – ideal für Camping-Enthusiasten.

Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich Mit einem Einstiegspreis von 34.190 Euro für die Basisversion mit Frontantrieb und Schaltgetriebe bietet der Kia Seltos ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Allrad-Hybrid-Variante startet bei 38.190 Euro. Im Vergleich dazu liegt der VW T-Roc preislich höher, was den Seltos gerade für preisbewusste Käufer interessant macht.