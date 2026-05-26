AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Mittelklasse
Tests

Volvo V60 T8 im Test: 455-PS-Plug-in-Hybrid zwischen Komfort und Vernunft

Volvo V60 im Test
455 PS für die Vorstadteinfahrt

Ein cooler Schlitten ist er ja, der kräftige PHEV. Doch kann er auch mit Vernunft überzeugen? Klären wir im Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.05.2026
Als Favorit speichern
Volvo V60
Foto: Achim Hartmann

Top-Antrieb und Top-Ausstattung, aber auch Top-Leistung? Die Papierwerte lesen sich vielversprechend: 455 PS Systemleistung sollen den Schweden in 4,6 Sekunden von null auf hundert wuchten, und trotzdem sollen im Alltag kombinierte Miniverbräuche möglich sein. Je nach Ausstattung gibt Volvo zwischen 0,7 und 1,0 l plus 16,3 bis 18,7 kWh Strom auf 100 km an – mit stets geladenem 18,8-kWh-Akku, versteht sich.

In der Praxis sind solche Werte natürlich utopisch. Und auch für unseren Testverbrauch von 2,3 l/100 km ist viel Disziplin nötig – zumal noch 18,2 kWh Strom obendrauf kommen. Wer den V60 nicht wie einen Plug-in fährt, jagt im hybridischen Durchschnitt 9,6 Liter durch die Brennräume. Für einen zwei Tonnen schweren Mittelklasse-Kombi trotz Allrad ...

Mehr zum Thema Hybridantrieb