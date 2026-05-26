Volvo V60 T8 im Test: 455-PS-Plug-in-Hybrid zwischen Komfort und Vernunft

Top-Antrieb und Top-Ausstattung, aber auch Top-Leistung? Die Papierwerte lesen sich vielversprechend: 455 PS Systemleistung sollen den Schweden in 4,6 Sekunden von null auf hundert wuchten, und trotzdem sollen im Alltag kombinierte Miniverbräuche möglich sein. Je nach Ausstattung gibt Volvo zwischen 0,7 und 1,0 l plus 16,3 bis 18,7 kWh Strom auf 100 km an – mit stets geladenem 18,8-kWh-Akku, versteht sich.

In der Praxis sind solche Werte natürlich utopisch. Und auch für unseren Testverbrauch von 2,3 l/100 km ist viel Disziplin nötig – zumal noch 18,2 kWh Strom obendrauf kommen. Wer den V60 nicht wie einen Plug-in fährt, jagt im hybridischen Durchschnitt 9,6 Liter durch die Brennräume. Für einen zwei Tonnen schweren Mittelklasse-Kombi trotz Allrad ...