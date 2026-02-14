Porsche Macan GTS (erster Fahrtest)

Zu jeder Baureihe gehört ein GTS, sagt man bei Porsche. Das gilt selbstverständlich auch für den Macan. Am Elektro-SUV hatten seine Erbauer ja bekanntlich nicht nur Freude, da kommt ein sportliches Topmodell zusätzlich zum bärenstarken Turbo genau richtig, oder? Schauen wir mal.

So ein Macan GTS soll ausschauen, fahren und sich anfühlen wie ein GTS, heißt es, auch wenn zwei PSM-Motoren für Vortrieb sorgen und nicht ein luftgekühlter Zweiliter-Boxer vom Typ 587/3, wie im 904 von 1963 – dem ersten Porsche mit dem Zusatzkürzel GTS im Namen.