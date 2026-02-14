AMS Kongress
Porsche Macan GTS (erster Fahrtest) – ohne Boxer zum echten GTS

Porsche Macan GTS (erster Fahrtest)
GTS ohne Boxer – geht das?

Ein GTS ohne Boxer? Für viele Porsche-Fans klingt das wie ein Widerspruch. Doch der elektrische Macan GTS will mehr sein als nur das stärkste Derivat der Baureihe. Mit Turbo-Heckmotor, heckbetonter Abstimmung und feinem Sport-Setup stellt er die entscheidende Frage: Zählt beim GTS wirklich der Antrieb – oder allein das Fahrgefühl?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.02.2026
Porsche Macan GTS
Foto: Rossen Gargolov

Zu jeder Baureihe gehört ein GTS, sagt man bei Porsche. Das gilt selbstverständlich auch für den Macan. Am Elektro-SUV hatten seine Erbauer ja bekanntlich nicht nur Freude, da kommt ein sportliches Topmodell zusätzlich zum bärenstarken Turbo genau richtig, oder? Schauen wir mal.

So ein Macan GTS soll ausschauen, fahren und sich anfühlen wie ein GTS, heißt es, auch wenn zwei PSM-Motoren für Vortrieb sorgen und nicht ein luftgekühlter Zweiliter-Boxer vom Typ 587/3, wie im 904 von 1963 – dem ersten Porsche mit dem Zusatzkürzel GTS im Namen.

GTS mit Turbo-Heck

Insgesamt 420 kW und 955 Nm sind es, die beim Macan GTS maximal über die vier Räder losgelassen werden können. Im Overboost-Modus zumindest, beim normalen Fahren muss man sich mit 380 kW oder ...