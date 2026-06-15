eHybrid-Antrieb bleibt: Neuer VW California (2026)

Der VW California eHybrid kombiniert einen 1,4-Liter-TSI-Benzinmotor mit einem Elektromotor, was eine Systemleistung von 245 PS ergibt. Die Batterie hat eine nutzbare Kapazität von 19,7 kWh, was für rein elektrische Fahrten im Alltag ausreicht. Der Allradantrieb sorgt dabei nicht nur für bessere Traktion auf unbefestigten Wegen, sondern auch für ein Plus an Sicherheit bei schwierigen Straßenverhältnissen. Für Camper besonders interessant ist die Möglichkeit, den Antriebsakku auch stationär zu nutzen – beispielsweise für die Standklimatisierung.

Komfort-Features: Standklimatisierung und mehr Eine der herausragenden Neuerungen des Facelifts ist die elektrische Standklimatisierung. Sie kann bis zu acht Stunden am Stück betrieben werden und bietet damit einen erheblichen Mehrwert beim Campen oder längeren Pausen. Ergänzt wird dieses Feature durch die klassische kraftstoffbetriebene Standheizung, die vor allem bei tiefen Temperaturen ihre Stärken ausspielt. Im Innenraum wurden zudem zahlreiche Verbesserungen vorgenommen: Das neue freistehende Infotainment-Display misst nun 12,9 Zoll und bietet eine intuitive Bedienung über beleuchtete Touchslider. Auch die USB-C-Anschlüsse wurden auf bis zu 60 Watt Ladeleistung erhöht – ideal für das schnelle Laden von Smartphones oder Tablets.

Neue Sitzkonfigurationen und Variabilität Ein weiteres Highlight ist die neue Vis-à-Vis-Sitzkonfiguration, bei der sich zwei Dreierreihen im Fond gegenüberstehen können. Dies macht den Innenraum noch flexibler und eignet sich hervorragend für Familien oder Gruppenreisen. Die neuen Innenraumfarben und Materialien verleihen dem California zudem ein modernes Ambiente, während praktische Details wie der Haltegriff auf der Beifahrerseite den Komfort weiter erhöhen.

Außenoptik: Neue Frontpartie und Farben Äußerlich präsentiert sich der California mit einer geschärften Frontpartie, größeren LED-Scheinwerfern und einer illuminierten Querspange zwischen den Leuchten (je nach Ausstattung). Neu sind auch mehrere Bicolor-Lackierungen sowie eine exklusive Mattlackierung in Indiumgrau. Diese Designänderungen verleihen dem Camper ein frisches Erscheinungsbild, ohne dabei seine charakteristische Silhouette zu verlieren.

Preisgestaltung und Wettbewerbsvergleich Die Preise für den neuen VW California beginnen bei 66.087 Euro brutto für das Basismodell Beach. Damit ist er rund 3.300 Euro teurer als sein Vorgänger. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie dem Mercedes Marco Polo oder Ford Transit Nugget positioniert sich der California weiterhin im Premiumsegment – bietet jedoch durch seine umfangreiche Ausstattung und innovative Technik ein attraktives Gesamtpaket.