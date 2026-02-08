AMS Kongress
Kleinwagen
Fahrberichte

Toyota GR Yaris Aero Performance: Gebaut aus Überzeugung, nicht aus Kalkül

Toyota GR Yaris mit Aero-Paket (erster Fahrtest)
Wenn ein Auto aus Überzeugung gebaut wird

Ohne Akio Toyoda und Rallye-Champion Sébastien Ogier gäbe es diesen kompakten Allrad-Sportler nicht. Sechs Jahre Rallye-DNA stecken im GR Yaris – jetzt auch mit Aero-Performance-Paket.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.02.2026
Toyota GR Yaris Aero
Foto: Toyota, Jayson Fong

Was bekommen verdiente Mitarbeiter normalerweise so als Belohnung? Nun, vielleicht eine goldene Uhr oder ein kleines Geldgeschenk, inzwischen nurmehr einen Blumenstrauß, oder garneinen feuchten Händedruck? Nicht bei Toyota. Dort bekommst Du als erfolgreicher Rallyefahrer ein eigenes limitiertes Sondermodell. Mit Deinem Namen, exklusivem Design und zwei besonderen Fahrmodi. In diesem Fall "Seb" und "Morizo". Kennern ist spätestens jetzt klar, um was genau es hier geht: den Allradkracher GR Yaris, Rekord-Rallyeweltmeister Sebastian Ogier und Akio Toyoda aka Morizo, den wohl Motorsport-infiziertesten Firmenlenker. Selbstfahrer (siehe 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife), Produktstratege und eigenhändiger Abstimmungsfahrer.

GR Yaris sammelt Fans ...

