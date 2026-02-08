Toyota GR Yaris Aero Performance: Gebaut aus Überzeugung, nicht aus Kalkül

Was bekommen verdiente Mitarbeiter normalerweise so als Belohnung? Nun, vielleicht eine goldene Uhr oder ein kleines Geldgeschenk, inzwischen nurmehr einen Blumenstrauß, oder garneinen feuchten Händedruck? Nicht bei Toyota. Dort bekommst Du als erfolgreicher Rallyefahrer ein eigenes limitiertes Sondermodell. Mit Deinem Namen, exklusivem Design und zwei besonderen Fahrmodi. In diesem Fall "Seb" und "Morizo". Kennern ist spätestens jetzt klar, um was genau es hier geht: den Allradkracher GR Yaris, Rekord-Rallyeweltmeister Sebastian Ogier und Akio Toyoda aka Morizo, den wohl Motorsport-infiziertesten Firmenlenker. Selbstfahrer (siehe 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife), Produktstratege und eigenhändiger Abstimmungsfahrer.