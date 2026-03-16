Warum sich dieser VW plötzlich wieder richtig anfühlt - erster Fahrtest des VW ID.Cross

Sehen kann man es zwar nicht, aber doch immerhin ahnen, wenn man mit einem Prototyp des neuen VW ID.Cross unterwegs ist: In Wolfsburg weht ein neuer Wind. Der hat so einiges kräftig durchgepustet, etwa das Interieur der Elektro-Volkswagen. Selbst wenn sich große Teile des Armaturenbretts noch unter mattschwarzen Matten verstecken, lässt es sich befühlen und betasten: Die Innenraum-Qualität hat vor allem im Vergleich zu den MEB-Vorgängermodellen deutlich gewonnen.