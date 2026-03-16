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SUV
Fahrberichte

Warum sich dieser VW plötzlich wieder richtig anfühlt - erster Fahrtest des VW ID.Cross

VW ID.Cross (erster Fahrtest)
Warum dieser Elektro-VW ganz vertraut wirkt

Neue Plattform, neue Batterie, neuer Antrieb – der ID.Cross bringt viel frische Technik mit. Entscheidend ist aber etwas anderes: Schon der erste Kontakt mit dem Prototyp zeigt, dass sich bei den Elektro-Volkswagen gerade mehr verändert als nur die Hardware.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.03.2026
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VW ID.Cross
Foto: Martin Meiners, VW

Sehen kann man es zwar nicht, aber doch immerhin ahnen, wenn man mit einem Prototyp des neuen VW ID.Cross unterwegs ist: In Wolfsburg weht ein neuer Wind. Der hat so einiges kräftig durchgepustet, etwa das Interieur der Elektro-Volkswagen. Selbst wenn sich große Teile des Armaturenbretts noch unter mattschwarzen Matten verstecken, lässt es sich befühlen und betasten: Die Innenraum-Qualität hat vor allem im Vergleich zu den MEB-Vorgängermodellen deutlich gewonnen.

Materialien, Displays und echte Tasten im Cockpit

Die Hand streicht über sauber verlegte Stofff lächen, die beiden Info-Bildschirme zeigen klare, hochaufgelöste Grafiken, und für die Klimafunktionen ist eine echte Tastenleiste unterhalb der zentralen Luftausströmer zuständig. Na also,...

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