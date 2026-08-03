Xiaomi SkyNomad N70 EREV: 500 Kilometer auch ohne Verbrenner-Unterstützung

Xiaomi baut seine Palette an Automarken weiter aus. Unter dem Label SkyNomad wollen die Chinesen große, komfortable Fahrzeuge für Familien und Vielreisende bieten. Mit dem N90 wurde bereits das Top-Modell der neuen Marke vorgestellt. Der N70, der ebenfalls auf der neuen Kunlun-Plattform aufbaut, sortiert sich etwas darunter ein, setzt sich aber an anderer Stelle ganz an die Spitze.

Über 500 km nur mit Batteriestrom Xiaomi-Boss Lei Jun verkündete bei der Präsentation des N70, dass dieses Range Extender-Elektromodell mit einer rein elektrischen Reichweite von bis zu 505 Kilometern (nach dem chinesischen CLTC-Zyklus) weiter kommt, als jeder andere Hybrid der Welt. Möglich machen soll dies eine 76 kWh große Batterie, die sich auch extern laden lässt. Später soll noch eine Version mit einer nur 52 kWh großen Batterie nachgeschoben werden. Der als Range Extender verbaute 1,5-Liter-Benziner von Dongan mit 125 PS dient lediglich als Generatorantrieb. Den Antrieb der Räder übernehmen ausschließlich die E-Motoren an beiden Achsen. Die E-Maschine an der Hinterachse kommt auf 210 kW (286 PS), der Elektromotor vorn leistet 100 kW (136 PS). Die Systemleistung des Allradantriebs wird entsprechend mit 310 kW (422 PS) angegeben. Damit ist der reine E-Antrieb im N70 identisch zu dem im N90. Als Gesamtreichweite für den N70 werden 1.461 Kilometer genannt. Von null auf 100 km/h liegt die Spurtzeit bei 5,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 190 km/h erreicht.

Design und Ausstattung wie im großen Bruder Bei den Abmessungen ordnet sich der N70 klar unter dem N90 ein. Er kommt auf eine Länge von 4,96 Meter, eine Breite von zwei Metern sowie eine Höhe von 1,79 Metern. Der Radstand misst 2.950 Millimeter. Der kompaktere E-SUV tritt entsprechend nur als Fünfsitzer an. Aber auch hier lassen sich die Vordersitze drehen, die hinteren Sitze verschieben und so verschiedene Konfigurationen – auch mit Tisch – erstellen. Hinzu kommt eine ebenfalls luxuriöse Ausstattung mit Entertainmentangebot, Massagesitzen und Kühlschrank.

Das Design des N70 entspricht weitestgehend dem des N90. Damit gibt sich auch der kleinere E-SUV kantig mit vielen Ähnlichkeiten zum Range Rover. Auch die Cockpitgestaltung mit dem 8,9 Zoll großen digitalen Kombiinstrument und einem 16,1 Zoll großen Touchscreen mittig an der Armaturentafel wird vom N90 übernommen. Ebenso das 20 Zoll große Head-up-Display und das Multifunktions-Zweispeichenlenkrad.

Marktstart und Preis In China kann der N70 in der Max-Version bereits vorbestellt werden. Der Grundpreis liegt bei umgerechnet rund 33.500 Euro. In den Markt starten soll der N70 ab September. Dann sollen auch weitere N70-Varianten nachgeschoben werden.