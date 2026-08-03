Smart #2: Bereits jetzt an die Wand "gefahren"

Smart bringt mit dem #2 einen Nachfolger für den kultigen Smart Fortwo. Seine offizielle Weltpremiere wird der Elektrokleinwagen im Oktober auf dem Pariser Autosalon feiern. Doch schon im Vorfeld führt der Autobauer die Fans in klassischer Salami-Taktik an den neuen Zwerg heran.

Weitere Wandbilder werden folgen Der jüngste Teaser zeigt den Smart #2 als Wandbild im Airbrushstil, das in der australischen Metropole Melbourne entdeckt wurde. Das zeigt den #2 völlig ungetarnt. Immer noch eine Zeichnung, aber die dürfte den Kleinwagen wohl bereits so zeigen, wie dann auch in Paris präsentiert wird. Ein zuvor in Shanghai platziertes Wandbild zeigte den Smart noch mit leicht verzerrter Optik im Comic-Stil. In den kommenden Wochen dürfte Smart noch mehr An- und Einblicke gewähren – denn für vier weitere Städte sind ebenfalls noch Wandbilder angekündigt.

Bis zu 300 km Reichweite Der neue #2, der bereits als Concept gezeigt wurde, wird mit 2,78 Meter Länge etwas größer als der Fortwo, soll aber ähnlich agil auf engstem Raum sein. Mit einer 35,7 kWh großen Batterie an Bord werden Reichweiten von bis zu 300 Kilometer erwartet. Dank 75 kW-Ladepower liegen die Ladezeiten (10 – 80 %) bei unter 20 Minuten. Die Basis für den Zweisitzer liefert die eigens neu entwickelte Electric-Only-Architektur (ECA). Der E-Motor sitzt weiter im Heck, die Batterie im Fahrzeugboden. Auch die Tridion-Sicherheitszelle feiert ein Comeback, auch wenn sie nicht mehr sichtbares Teil des Designs wie bei Vorgänger sein wird.

Als Grundpreis für den neuen #2 wurden von Smart gegenüber auto motor und sport rund 22.000 Euro genannt. In Europa starten wird der neue Elektrozweisitzer im zweiten Quartal 2027.