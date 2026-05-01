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Sportwagen
Fahrberichte

Xiaomi SU7 Ultra gefahren – 1.548 PS, in unter 2 Sek. auf 100 km/h

Xiaomi SU7 Ultra (Fahrtest)
China-Speed – buchstäblich mit 1.548 PS

Vor 16 Jahren baute Xiaomi Smartphones, heute jagt der Konzern Rundenrekorde auf der Nordschleife. Der SU7 Ultra mit 1548 PS ist die Speerspitze der neuen Auto-Offensive aus China. Wir durften ihn bereits fahren – und staunen nicht schlecht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.05.2026
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Alte Testerweisheit gefällig? Selberfahren hilft. Machen wir gleich. Denn: Was wurde nicht alles schon über den Trackrekorde jagenden Xiaomi SU7 Ultra geschrieben, gepostet, fabuliert. Ein ambitioniertes E-Auto einer ebenso ambitionierten, 2010 gegründeten Firma. Mit 16 Jahren sind Menschen gerade mal halb erwachsen, mit 16 Jahren hat Xiaomi bereits 45.000 Patente, ist extrem erfolgreich, bei Smartphones etwa Nummer drei weltweit. Seit 2024 bauen die Chinesen neben Unterhaltungselektronik, Wearables und Haushaltsgeräten auch Autos – bislang nur für China, wollen dabei mit der ausgefeilten Vernetzung der oben genannten Themen punkten, also Mensch, Zuhause, Auto.

Zwei Modelle gibt es bereits, den SUV YU7 sowie die Fünfmeter-Limousine SU7 in unterschiedlichen ...

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