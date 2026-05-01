Xiaomi SU7 Ultra gefahren – 1.548 PS, in unter 2 Sek. auf 100 km/h

Alte Testerweisheit gefällig? Selberfahren hilft. Machen wir gleich. Denn: Was wurde nicht alles schon über den Trackrekorde jagenden Xiaomi SU7 Ultra geschrieben, gepostet, fabuliert. Ein ambitioniertes E-Auto einer ebenso ambitionierten, 2010 gegründeten Firma. Mit 16 Jahren sind Menschen gerade mal halb erwachsen, mit 16 Jahren hat Xiaomi bereits 45.000 Patente, ist extrem erfolgreich, bei Smartphones etwa Nummer drei weltweit. Seit 2024 bauen die Chinesen neben Unterhaltungselektronik, Wearables und Haushaltsgeräten auch Autos – bislang nur für China, wollen dabei mit der ausgefeilten Vernetzung der oben genannten Themen punkten, also Mensch, Zuhause, Auto.