Formel 1: Stumpfe Waffe: Warum kann man mit dem Audi nicht überholen?

Bei Audi liegen Licht und Schatten dieses Jahr nah beieinander. Der R26 ist vom reinen Speed her konkurrenzfähig. In den Quali-Sessions kämpften Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto regelmäßig um Top-Ten-Startplätze. Doch die Punkteausbeute ist bisher relativ dünn. Nur zwei Zähler sammelte Bortoleto in Melbourne. Mehr ist nicht dazugekommen.

Im Miami sah es zunächst vielversprechend aus. Hülkenberg fuhr vom zehnten Rang los, beschädigte sich im Getümmel der ersten Kurve aber direkt den Frontflügel. Ein Problem mit der Kühlung sorgte dann nur sieben Runden später für das endgültige Aus. Für Bortoleto begann das Miami-Rennen nach dem Bremsproblem im Qualifying von ganz hinten. Die Aufholjagd des Brasilianers endete auf P12.

"Wenn er auf einem normalen Startplatz losgefahren wäre, hätte er sicher gepunktet", ärgerte sich der neue Sportdirektor, Allan McNish, nach dem Rennen. "Leider tun wir uns im Verkehr schwer. Wir haben Probleme, auch deutlich langsamere Autos zu überholen." Diese Schwäche ist schon in den ersten Rennen aufgefallen. Mit schwachen Starts waren die Piloten hier regelmäßig früh zurückgefallen.

xpb Trotz Speed-Vorteil tun sich die Audi-Piloten schwer, im Rennen Positionen zu gewinnen.

Kombination aus mehreren Faktoren In Montreal wollten wir von den Piloten wissen, warum der Audi R26 im Zweikampf so eine stumpfe Waffe ist: "Es ist eine Kombination aus mehreren Faktoren", erklärte Hülkenberg. "Die schlechte Fahrbarkeit ist sicher ein Thema. Da können wir uns noch verbessern. Wir arbeiten schon daran. Aber da gibt es momentan leider keine schnelle Lösung."

Teamchef Mattia Binotto hatte bereits verraten, dass die Piloten vor allem unter den harten Gangwechseln leiden. "Es ist aber nicht nur das Getriebe", stellte Hülkenberg klar. "Da müssen viele Komponenten harmonisch zusammenarbeiten. Dann fehlt uns auch einfach noch Power. Wir wissen, dass wir in diesem Bereich noch Defizite haben. Und das wird dann in bestimmten Situationen nach außen sichtbar."

Auch Bortoleto sieht diese beiden Faktoren als Hauptursache für die Probleme im direkten Duell mit der Konkurrenz: "Die Fahrbarkeit ist ein Thema und bei der Motor-Leistung haben wir auch Rückstand. Wenn man bedenkt, dass das Projekt erst gestartet wurde, haben wir tolle Arbeit geleistet. Aber im Vergleich zu den anderen Teams ist das Defizit klar erkennbar."

xpb Die schlechte Fahrbarkeit und der Power-Nachteil sorgen für eine stumpfe Waffe im Zweikampf.

Piloten machtlos im Cockpit Für die Fahrer wird das dann schnell frustrierend, wenn man machtlos im Cockpit sitzt: "Man versucht auf den Geraden Energie zu sparen, um dann auf der nächsten Geraden zu attackieren. Aber das funktioniert leider oft nicht." Laut Bortoleto handelt es sich um eine Kombination aus V6-Leistung und Effizienz-Defiziten beim Laden der Batterie: "Am Ende fehlt uns einfach Power. Das sieht man ja auch an den Daten, die öffentlich einsehbar sind."

Für Audi war die erste Saison als Werksteam immer als Lehrjahr gedacht. Die Erwartungen wurden bewusst nach unten geschraubt. Dass Hülkenberg nun kurz vor dem Start der Europa-Saison immer noch auf den ersten WM-Punkt wartet, ist dennoch ärgerlich: "Natürlich will man immer mehr. Und am besten schon gestern", gibt der Rheinländer zu. "Als Fahrer ist man da immer ungeduldig. Ich bin aber hier, um weiter hart zu arbeiten und zu helfen. Im Idealfall gibt es die ersten Punkte schon am Samstag."