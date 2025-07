Spa-Quali wird zum Setup-Spiel: Red Bull setzt auf Regen

Die Wettervorhersage für den GP Belgien war schon schlecht, bevor der Formel-1-Tross in Spa-Francorchamps eintraf. Doch bis jetzt hielt sich das launische Ardennenwetter nicht an die Prognosen. Ein freies Training, zwei Qualifikationen, ein Sprint, aber alles staubtrocken. Doch am Sonntag soll er kommen, der große Regen. Zu 80 Prozent. Man weiß nur nicht, wann und wie stark.

Und ausgerechnet Red Bull stellte den Flügel für die Qualifikation steiler an. "Wenn es regnet, haben wir eine Chance gegen die McLaren. Auf trockener Piste wird es schwer", vergleicht Sportdirektor Helmut Marko. Zumal Max Verstappen in der Startaufstellung auf den vierten Platz abgerutscht ist und im Hauptrennen nicht den Husarenritt vom Sprint wiederholen kann, als er Piastri aus dem Windschatten heraus auf der Kemmel-Geraden überraschte.

Ferrari und McLaren blieben ihren Abstimmungen vom Sprint bis auf kleine Anpassungen treu. Bei McLaren wurde lediglich ein etwas größerer Gurney-Flap auf den Heckflügel gesteckt. Das heißt ordentlich Anpressdruck für Mischverhältnisse. Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur erklärte, warum man nicht wie Red Bull den Abtrieb erhöht hat. "Uns war ein guter Startplatz wichtig. Wenn es regnet, willst du so weit vorne stehen wie möglich. In der Gischt verlierst du zwei bis drei Zehntel wegen schlechter Sicht. Da hilft dir der ganze Abtrieb nichts."

Mercedes geht volles Risiko

Wenn es am Sonntag regnet, wird Russell leiden. Antonelli soll in diesem Fall mit einem vollen Regen-Setup aus der Box starten. Von Startplatz 18 kann sich der Italiener kaum noch verschlechtern. Trotzdem ist die Stimmung bei Mercedes angespannt. Im Moment fehlt das Verständnis, warum die Silberpfeile seit ihrer Sternstunde in Montreal nicht mehr in Schwung kommen.