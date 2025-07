Letzter Platz im Team-Ranking: Aston-Absturz auch mit Newey

McLaren hat in Spa-Francorchamps den dritten Doppelsieg in Folge gefeiert. Die Dominanz wird eher größer als kleiner. Im Moment wirft noch nicht mal typisches Ardennen-Wetter die Papaya-Renner aus der Bahn. Red Bull und Ferrari brachten große Upgrades und kamen McLaren trotzdem kaum näher. Mercedes befindet sich seit seinem Sieg in Montreal in Schockstarre.

McLaren hat bereits 268 Punkte Vorsprung auf Ferrari. Die Nummer mit der Konstrukteurs-WM ist durch. Um den Titelverteidiger noch einzuholen, müsste Ferrari in der zweiten Saisonhälfte überlegener sein als es McLaren in der ersten war. Das geht auch mit der neuen Hinterachse nicht. Red Bull stellt auch langsam fest, dass aus dem RB21 kein McLaren-Schreck mehr wird.

Viel spannender geht es im Mittelfeld zu. Da ist jedes Rennen Bewegung drin. Diesmal haben Williams und Toro Rosso Boden gutgemacht. Beide brachten Upgrades. Bei Aston Martin ging der Schuss nach hinten los. Die grünen Autos waren so schlecht wie in Miami, dem Tiefpunkt der Saison. Vielleicht hätte man Adrian Newey doch mal kurz auf die Pläne schauen lassen sollen.

Sauber wieder bei Normalform Alpine lebt nur von Pierre Gaslys Fahrkünsten. Der A525 wird schon lange nicht mehr entwickelt. Das dachte man bei Williams eigentlich auch. Da stand ein bereits im März entwickeltes Aero-Paket in der Warteschleife für den Fall, dass die Konkurrenz aufholt. Sie hat aufgeholt. Deshalb erteilten die Chefs die Produktionsfreigabe. Mit dem Ergebnis, dass Williams mit 11 Punkten in Spa ein Statement setzte.

Sauber fuhr zum fünften Mal in Folge in die Punkte. Diesmal mit Gabriel Bortoleto. Nico Hülkenberg verfehlte Platz 10 um 0,8 Sekunden. Es zeichnete sich aber bereits in Belgien ab, dass die Luft dünner wird. Haas hat sich jetzt zwei Mal in Folge unter Wert geschlagen. Experten sehen den US-Ferrari als fünftschnellstes Auto im Feld.

1. McLaren

Sechs Doppelsiege, drei in Folge. McLaren hat zehn von 13 Rennen gewonnen. Besser kann man Überlegenheit nicht ausdrücken. Die papaya-gelben Autos sind auf trockener und nasser Straße schnell. Und auf jedem Streckentyp. Es muss schon viel passieren, um Piastri und Norris unter Druck zu setzen. Zum Beispiel ein Red Bull mit extrem wenig Abtrieb und Verstappen am Steuer auf der kurzen Sprint-Distanz.

2. Ferrari

Endlich ist sie da, die neue Hinterachse. Leclerc passte sie sofort. Hamilton brauchte zwei Tage Gewöhnungszeit. Die Hinterachse hält das Heck zuverlässiger in dem Fenster, in dem die Aerodynamik optimal funktioniert. Darauf muss aber erst die Bremsbalance angepasst werden. Leclerc fuhr mit wenig Abtrieb aufs Podest. Hamilton hatte nach einem Setup-Umbau ein gutes Rennen.

3. Red Bull

Red Bull hat schon wieder seinen RB21 nachgebessert. Diesmal im Bereich Frontflügel, Seitenkästen, Kühleinlässe und Bremsbelüftungen. Das Arbeitsfenster vergrößerte sich. Weit genug, um Ferraris Offensive zu kompensieren. Nicht genug, um die McLaren-Piloten zu beunruhigen. Red Bull muss stattdessen auf Risiko setzen. Für das Regen-Setup hätte man am Sonntag Regen gebraucht. Den gab es aber nur für zwölf Runden.

4. Mercedes

Mercedes steht so tief im Wald wie nie zuvor in der Groundeffect-Ära. Seit dem Sieg in Montreal geht gar nichts mehr. Aus Angst vor überhitzenden Reifen werden Abstimmungen gefahren, die auf die Rundenzeit drücken. Russell gab in Spa dem Topspeed den Vorzug vor Abtrieb. Es reichte nur zu einem fünften Platz mit 13 Sekunden Rückstand auf Ferrari und Red Bull.

5. Williams

Williams hatte ein paar Rennen geschwächelt. In Spa meldeten sich Albon und Sainz mit 11 Punkten zurück. Das Upgrade wirkte. Es stand schon im März im Windkanal, wurde aber erst in die Produktion gebracht, als die Konkurrenz mit ihren Technik-Offensiven aufholte. Neu sind Unterboden und Seitenkästen.

6. Toro Rosso

Toro Rosso modifizierte seinen VCARB02 im Heckbereich. Neue Flügel oben und unten und die dritte Unterboden-Spezifikation gaben dem Heck mehr Stabilität. Das hat bei Red Bulls B-Team Methode. Die Fahrer sollen in ihr Auto Vertrauen haben. Das spart bei jungen Fahrern Geld. Sie fliegen seltener ab. Toro Rosso punktete in Spa zwei Mal. Mit Hadjar im Sprint, mit Lawson im Hauptrennen.

7. Haas

Teamchef Komatsu hält den Haas VF-25 seit dem Upgrade von Silverstone für das fünftschnellste Auto im Feld. "Wir können jetzt alle Kurven. Langsame, mittelschnelle, schnelle." Umso ärgerlicher ist, dass der US-Rennstall nur sechs Punkte aus den letzten beiden Rennen mitgebracht hat. Haas stolpert immer wieder über operationelle Fehler. Diesmal falsches Boxenstopp-Timing.

8. Sauber

Die Luft ist dünn im Mittelfeld. Gestern und vorgestern war Hülkenberg noch der große Held, jetzt musste Sauber in Spa schon wieder um kleine Punkte kämpfen. Diesmal hatten die Gegner aufgerüstet. Bortoleto rangierte das ganze Wochenende in den Top Ten. Die Williams und Toro Rosso waren trotzdem zu schnell für ihn. Hülkenberg bremste starke Abnutzung der Vorderreifen. Das Setup passte nicht.

9. Alpine

Alpines größte Hürde ist das Q1. "Wenn wir das überleben, schaffen wir es oft auch ins Q3. Keine Ahnung warum", rätselte Briatore. Eigentlich fehlt den blauen Autos der Speed für die Punkteränge. Gasly machte das Unmögliche möglich. Wie schon in Silverstone profitierte er von den wechselnden Bedingungen und holte für sein Team einen Punkt. Da ist der Fahrer besser als sein Auto.

10. Aston Martin