GP Italien Training 2: Irrer Dreikampf mit Norris-Spitze

In Monza herrscht Alarmstufe rot im wahrsten Sinne des Wortes. Im ersten Training feierten die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton mit einer Doppelspitze einen perfekten Einstand in das Heimrennen. Im zweiten Training war Leclerc als Ferrari-Vertreter zwar nicht mehr auf Platz eins, aber mit nur 83 Tausendstel Rückstand auf Lando Norris im McLaren erneut bei der Musik. Dabei beklagte er sich am Funk, er habe null Grip.

Der Monegasse hatte zudem gleich mehrere Ausrutscher zum Ende des Trainings hin. Er legte sowohl einen wilden Ritt durchs Kiesbett in Ascari und später einen Verbremser hin.

Neben der erneut starken Leistung von Ferrari gab es ein weiteres Déjà-vu: Williams bleibt ebenfalls so gut in Form wie am Mittag und unterstrich das mit dem dritten Platz von Carlos Sainz und nur 96 Tausendstel Rückstand.

Piastri nur Vierter Für Oscar Piastri lief das Training etwas durchwachsen. Der WM-Führender wurde Vierter mit 0,181 Sekunden Rückstand auf seinen Stallrivalen. Der Australier kämpfte wie sein Teamkollege kurioserweise mit einem defekten Rückspiegel.

Lewis Hamiton reihte sich dahinter auf dem fünften Rang ein. Auch er war zwischenzeitlich auf Erkundungstour neben der Bahn. Der sechste Platz geht an Max Verstappen im Red Bull vor Alexander Albon. Nico Hülkenberg erlebte einen positiven Freitag mit Platz acht am Ende. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto wurde 12. und steht unter Beobachtung wegen einem Überholmanöver bei gelber Flagge.

Russell löst Rote Flagge aus Yuki Tsunoda im Red Bull und George Russell im Mercedes komplettieren die Top Ten. Bei Mercedes dürften die Mundwinkel eher nach unten hängen. Russell wurde im ersten Training von einem Hydraulikleck gestoppt, in dieser Sitzung zog Kimi Antonelli mit einem Abflug zu Beginn des Trainings die Aufmerksamkeit auf sich.

Der Rookie hatte bereits in Zandvoort im Training gepatzt. Bei seinem Heimrennen war er nun der Auslöser für eine rote Flagge wegen eines Drehers in der zweiten Lesmo-Kurve und wurde nur Vorletzter. Dabei verlief der Start in den Italien-GP mit Platz fünf im ersten Training noch vielversprechend. In Monza hatte Antonelli bereits im vergangenen Jahr in der Parabolica einen Ausritt.