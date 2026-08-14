Motorsport-Fans aufgepasst: Honda verkauft legendäre Rennwagen

Nachdem Honda Racing im vergangenen Jahr bereits den letzten V10-Motor von Ayrton Senna versteigert hatte, folgt jetzt der nächste Schritt. Im Rahmen des neuen Heritage-Racing-Programms sollen nun auch nach und nach komplette, restaurierte Rennwagen in Sammlerhände übergehen.

Der passende Schauplatz ist dafür die Monterey Car Week in Kalifornien. Im Zeitraum vom 12. bis zum 16. August feiert HRC dort mit der Ausstellung von mehr als 20 Rennmaschinen das 70-jährige Motorsport-Jubiläum. Die Besuchenden bekommen unter anderem ehemalige Gewinnerfahrzeuge aus der Formel 1, IndyCar, IMSA, MotoGP und Dakar zu sehen.

Honda Bei seinem Debütrennen, den 12 Stunden von Sebring 2007, wurde der LMP2-Klassensieger Acura ARX-01a von Dario Franchitti, Bryan Herta und Tony Kanaan gefahren.

Das erste Verkaufsobjekt Der erste restaurierte Bolide, der am 14. August bei der Veranstaltung verkauft wird, ist der ehemaliger ALMS-Gewinner XM Satellite Radio AGR Acura ARX-01a. Bei seinem Debüt in der nordamerikanischen Version Le-Mans-Serie im Jahr 2007 gewann der Wagen die 12 Stunden von Sebring in der LMP2-Klasse. In der Gesamtwertung schaffte er es sogar mit nur sechs Runden Rückstand zum LMP1-Sieger auf den zweiten Platz.

Sein damaliger Fahrer Dario Franchitti schwärmt noch heute von dem Auto: "Der 2007er XM Acura ARX-01a gab einem das Gefühl, ein Held zu sein, der beste Fahrer der Welt. Man gab einfach immer mehr Gas, und das Auto wollte immer mehr."

Honda Mit dem Reynard 01i gewann der Gil de Ferran 2001 die CART-Meisterschaft (Championship Auto Racing Teams).



Programm für Formel-1-Fans Motorsport-Fans können die historischen Fahrzeuge nicht nur in der Ausstellung betrachten, einige werden auf der Rennstrecke Laguna Seca auch für Showrunden ausgeführt. Darunter befindet sich unter anderem der Williams Honda FW11, mit dem der Motorenlieferant 1986 den ersten Formel-1-Konstrukteurstitel gewann. Einen weiteren Platz in der Ausstellung findet auch der der aktuelle F1-Wagen von Aston Martin.

Für Fans der Königsklasse könnten darüber hinaus auch die Demonstrationsläufe des Reynard 01i interessant sein. Mit diesem Formelwagen gewann der ehemalige Sportdirektor des McLaren-F1-Teams, Gil de Ferran, 2001 die CART-Meisterschaft (Championship Auto Racing Teams).

Anfang des Jahres wurde das Auto des 2023 verstorbenen Brasilianers von Zak Brown gekauft. Der Geschäftsführer des McLaren-F1-Teams war ein langjähriger Freund von de Ferran. Nach der Instandsetzung soll nun wieder ein zeitgenössischer Honda-Motor in dem historischen Rennwagen verbaut sein.

Am HRC-Stand werden zudem originale Motorkomponenten des McLaren MP4/5B verkauft, mit dem Gerhard Berger 1990 beim Großen Preis von Deutschland antrat. Erhältlich sind unter anderem Kolben, Nockenwellen und Ventile des RA100E, Hondas letztem V10-Formel-1-Motor.

Honda Die ikonische „Lady Liberty“-Lackierung war ein vom US-amerikanischen Unabhängigkeitstag inspiriertes Design, das beim Sechs-Stunden-Rennen von Watkins Glen im Jahr 2017 zum Einsatz kam.



Weiteres Verkaufssortiment Im Rahmen ihres neuen Verkaufsprogramms restaurierte die Marke bereits vier Langstreckenrenner der "Acura ARX-05 DPi"-Reihe, die auch bei der IMSA Historic SportsCar Racing Series teilgenommen haben. Der ARX-05 gewann 2019, 2020 und 2022 drei Mal die Fahrer-, Team- und Konstrukteursmeisterschaft der IMSA-Serie.

Darüber hinaus ist auch ein Highlight aus dem GT-Sport vertreten: Teil der HRC-Ausstellung wird auch das Chassis Nr. 5 des Acura NSX GT3 sein. Der kürzlich von HRC restaurierte und aktuell zum Verkauf stehende GT3 erzielte zwischen 2017 und 2023 insgesamt 38 Klassensiege in der IMSA und SRO sowie zwei Hersteller-, fünf Fahrer- und vier Teammeisterschaftstitel.

Das Chassis mit der Nummer 5 ist somit "der erfolgreichste NSX GT3 aller Zeiten", wie HRC stolz verkündet. Präsentieren wird sich der Wagen in seiner ikonischen "Lady Liberty"-Lackierung.

Das Angebot restaurierter Rennwagen soll zukünftig noch um ehemalige IndyCar-Fahrzeuge erweitert werden – darunter auch der Dallara IR-05, mit dem Dario Franchitti 2010 die IndyCar-Weltmeisterschaft gewann.