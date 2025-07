Honda-V10 unterm Hammer: Letzter Senna-Sauger mit irrer Historie

Honda entrümpelt weiter seine historischen Lager. Im April wurde schon einmal ein V10-Motor von Ayrton Senna zum Verkauf angeboten. Das Aggregat wurde damals in vielen Einzelteilen angeboten. Jetzt kommt noch ein weiteres V10-Triebwerk aus der Saison 1990 unter den Hammer. Dieses Mal handelt es sich aber um einen kompletten Motor, der einen neuen Besitzer sucht.

Außerdem handelt es sich nicht um irgendeinen V10 aus dem hauseigenen Fundus, sondern um den letzten V10, mit dem Ayrton Senna jemals in der Formel 1 unterwegs war. Nach Angabe von Honda wurden die meisten der 200 gebauten RA100E-Aggregate direkt nach dem Einsatz auseinandergebaut und dann entsorgt. Die genaue Analyse der Komponenten sollte den Ingenieuren Hinweise auf Probleme und mögliche Verbesserungen geben.

Doch weil die V10-Ära nach dem Einsatz dieses letzten Exemplars beendet war, blieb der V10 mit der Seriennummer V805 als kompletter Motor erhalten. Erst für die Bonhams-Auktion, die im Rahmen der Monterrey Car Week am 15. August stattfindet, wurde er von den Mechanikern sorgfältig auseinandergenommen. Die Gebrauchsspuren an den einzelnen Komponenten blieben erhalten, was den Wert dieses besonderen Stücks Motorsport-Geschichte noch steigern sollte.

xpb Der Titelkampf zwischen Senna und Prost endete 1990 mit einem Crash in Suzuka.



Einsätze in Suzuka und Adelaide Die Historie des letzten Senna-Motors ist gut dokumentiert. Die brasilianische Rennlegende war mit diesem V10 zum ersten Mal in der Warm-Up-Session beim Honda-Heimspiel in Suzuka unterwegs. Dabei legte er 29,3 Kilometer zurück. Senna hatte sich mit seinem McLaren MP4/5B damals auf der Pole-Position qualifiziert. Die Kollision mit Alain Prost in der ersten Kurve sicherte ihm den zweiten von drei WM-Titeln.

Nach dem Suzuka-Drama kam der Motor noch einmal im letzten Rennen des Jahres 1990 in Adelaide zum Einsatz. Auch hier gab es leider keinen Sieg für den McLaren-Piloten aus São Paulo. Beim Saisonfinale am 4. November war Senna in der 62. Runde in Führung liegend mit Getriebeproblemen ausgefallen. Hier hatte der V10-Sauger 302,4 Kilometer abgespult.

Honda Der V10-Motor von Ayrton Senna bekam eine neue letzte Ruhestätte.



V10-Bausatz in der Glasvitrine Nach vielen Jahren, versteckt in den japanischen Honda-Lagern, bekam der Motor für die Auktion noch einmal eine Spezialbehandlung. Alle Komponenten wurden zusammen mit einer offiziellen Metall-Plakette in einer riesigen, speziell angefertigten Glasvitrine angeordnet. Wer sich das Schmuckstück ins heimische Wohnzimmer stellen will, sollte also über ausreichend Platz verfügen.