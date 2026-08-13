Formel 1: Logistik, Upgrades & Motoren - Iran-Krieg-Chaos lässt Ingenieure verzweifeln

Auf den ersten Blick sieht es gar nicht so dramatisch aus. Im April sind bereits zwei Rennen dem Iran-Krieg zum Opfer gefallen. Der Grand Prix von Saudi-Arabien wurde mittlerweile komplett gestrichen. Das Event in Bahrain wird Anfang Oktober in Malaysia nachgeholt. Damit umfasst der Rennkalender nach aktuellem Stand 23 Rennen.

Doch auch das Finale in Katar und Abu Dhabi ist von dem Konflikt in der Golf-Region betroffen. Hier muss spätestens mit zwei Monaten Vorlauf eine Entscheidung fallen, damit die Fracht rechtzeitig umgeleitet werden kann. Formel-1-Boss Stefano Domenicali kündigte bereits an, dass man Mitte September für Klarheit sorgen will.

Es gibt auch schon einen Plan B: Müssen beide Events abgesagt werden, soll auf dem Abu-Dhabi-Termin am 6. Dezember ein Rennen in Europa nachgeschoben werden. Damit ist immerhin klar, dass mindestens 22 Grands Prix im Kalender stehen. Hierbei handelt es sich um die Minimum-Anforderung, um keine Entschädigungen an TV-Sender oder Werbepartner zahlen zu müssen.

GP Mexiko Fliegt die Formel-1-Fracht in den nahen Osten oder müssen die Motorhomes noch einmal ausgepackt werden.

Probleme mit Logistik und Produktion Für die Fans mag es nicht so schlimm klingen, ob jetzt 22 oder 23 Rennen ausgetragen werden. Für die Teams macht es aber einen großen Unterschied. Hier sind zunächst die zu erwartenden Mindereinnahmen zu nennen. Die Rennen im Nahen Osten gelten als die Spitzenzahler im F1-Spielplan. Hier geht es um mehrere Millionen Euro pro Rennstall. Ein zusätzlicher Europa-Termin und die reduzierten Reise- und Frachtkosten können die Verluste nicht ansatzweise ausgleichen.

Aus logistischer Sicht ist eine Rückkehr nach Europa ein kleiner Alptraum für die Team-Manager. Die großen Motorhomes sollten eigentlich nach dem Madrid-Rennen winterfest eingemottet werden. Bei den Übersee-Rennen hausen die Teams gewöhnlich in Pavillons, die vom Streckenbetreiber aufgestellt werden. Für ein Rennen auf dem alten Kontinent müssten die Rennställe wieder selbst für eine repräsentative Wohnlandschaft sorgen.

Aber nicht nur auf die Logistik im Hintergrund hätten weitere Absagen Auswirkungen. Auch die sportliche Seite wäre betroffen. So sind viele Prozesse auf eine bestimmte Anzahl an Rennen ausgelegt. Es geht hier vor allem um die Laufleistung von Komponenten und Motoren. Eine Grand-Prix-Distanz mehr oder weniger kann den Unterschied ausmachen, ob man noch einmal neue Ersatzteile produzieren muss.

xpb Je nach Anzahl der verbleibenden Rennen würde sich wohl auch die Zahl der Motorenstrafen ändern.

Motoren-Strafen und Junior-Einsätze Bei den Motoren können die Auswirkungen noch gravierender sein. Viele Fahrer sind bei der Zahl der erlaubten Antriebskomponenten schon am Limit angekommen. Die Ingenieure müssten eigentlich jetzt wissen, wie viele Trainings- und Rennkilometer noch dazukommen, um den idealen Zeitpunkt für den Wechsel der Elemente zu terminieren und einen Fahrplan mit möglichst wenigen Strafen zu skizzieren.

Auch die obligatorischen Einsätze der Junior-Piloten müssen neu aufgeteilt werden. Normalerweise ist Abu Dhabi immer eine gerne genommene Strecke, um die Talente ans Steuer zu lassen. Das erste Training findet hier unter nicht repräsentativen Bedingungen in der Nachmittagssonne statt. Wie beliebt das Vorgehen ist zeigte sich 2025, als im FP1 gleich neun Rookies eingesetzt wurden.

Würde das Finale bei ungewohnt kühlen Temperaturen auf einer Strecke in Europa stattfinden, wäre es sinnvoller dort die Stammkräfte in die Autos zu setzen, um sich zu akklimatisieren. Hier könnte das Verpassen der Auftaktsitzung einen deutlich größeren Nachteil für eine Stammkraft bedeuten als in Abu Dhabi.

McLaren Wenn Katar ausfällt und Abu Dhabi durch ein kaltes Europa-Rennen ersetzt wird, lohnt es sich für die Ingenieure kaum, noch ein spätes Aero-Upgrade zu bringen.

Upgrades mit langer Vorlaufzeit Die frostigen Bedingungen haben auch Auswirkungen auf den Upgrade-Plan. Gerne würden die Ingenieure wissen, wie viele Rennen verbleiben, um besser beurteilen zu können, ob sich ein Last-Minute-Upgrade in dieser Saison noch lohnt.

Wenn ein Rennen ganz wegfällt und Aero-Fortschritte bei einem weiteren Rennen wegen der frostigen Asphalttemperaturen kaum wahrnehmbar sind, dann dürften sich die Teams die Ressourcen lieber für die kommende Saison sparen. Weil Entwicklung und Produktion eines längeren Vorlaufs bedürfen, brauchen die Ingenieure so früh wie möglich Gewissheit, wie der Kalender aussieht.