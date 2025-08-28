Laura Müllers Weg in die Formel 1: So beeinflusste Michael Schumacher ihre Karriere

Das Interesse war riesig: Haas hatte kurz vor den Wintertests Laura Müller als Renningenieurin von Neuzugang Esteban Ocon bestätigt. Die Deutsche ist eine von wenigen Frauen in der immer noch männerdominierten Formel-1-Welt. Gleichzeitig ist sie die erste Frau auf dieser wichtigen Position.

In einem ersten Video-Interview, das ihr Team nun veröffentlicht hat, gibt Laura Müller tiefere Einblicke in ihren Job. Bevor sie in der Formel 1 andockte, arbeitete sie bereits als Renningenieurin von Sophia Flörsch in der DTM beim erfolgreichen Abt-Team. Müller studierte nach dem Abitur Maschinenbau in München. In die Königsklasse gelangte sie 2022. Damals begann sie als Performance-Ingenieurin beim Haas-Team zu arbeiten. Dieses Jahr wurde sie für ihre Arbeit mit der Beförderung zur Renningenieurin belohnt.

Laura Müller erklärt im Interview auch, dass vor allem Legende Michael Schumacher ihre Begeisterung für die Eliteserie entfacht hat. "Ich war als Kind großer Fan von Michael Schumacher", sagte sie strahlend. Die Liebe zur Formel 1 blieb bei Müller auch nach der Karriere des Rekordweltmeisters erhalten. Die ehemalige Abt-Mitarbeiterin gibt auch zu, dass sie für Interviews nicht so gerne zur Verfügung steht. Also: Nutzen Sie die Gelegenheit und lernen Sie Laura Müller besser kennen!

Duo Müller/Ocon mit ersten Erfolgen Auch dank der guten Zusammenarbeit zwischen Laura Müller und ihrem Piloten Esteban Ocon hat der Franzose nach seinem Alpine-Abgang bereits 27 Punkte nach 14 GP-Wochenenden für sein neues Team gesammelt. Das reicht aktuell zum zehnten Platz in der Fahrer-Wertung.

Die nächste Chance auf Punkte hat das Duo Ocon/Müller beim Grand Prix der Niederlande. Für den Klassiker in Zandvoort (31.8.) sind momentan Regenfälle vorhergesagt. Dann kommt es noch mehr auf eine gute Kommunikation zwischen Fahrer und Renningenieurin an.