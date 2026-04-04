Formel 1: Teamchef enthüllt: Was macht Haas aktuell so stark?

Die Voraussetzungen sahen nicht gerade vielversprechend aus. Die Formel 1 stand in der Winterpause vor dem größten Reglement-Umbruch in ihrer Geschichte. Die Herausforderung für die Ingenieure bestand darin, sowohl einen neuen Motor als auch neue Technik-Regeln für den Rest des Autos zu implementieren. Die Übung erforderte finanziell und personell große Ressourcen.

Als ob das für das kleine Haas-Team nicht schon schwierig genug war, entschieden sich die Techniker im Vorjahr auch noch dazu, das alte Auto länger weiterzuentwickeln als die Konkurrenz. Mitte Oktober wurde in Austin noch einmal ein größeres Upgrade-Paket an das Auslaufmodell geschraubt. Der Erfolg gibt Teamchef Ayao Komatsu recht. Nur die vier Top-Teams sammelten in den letzten sechs ...