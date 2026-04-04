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Formel 1: Teamchef enthüllt: Was macht Haas aktuell so stark?

Kleinstes F1-Team behauptet Platz 4
Teamchef enthüllt: Was macht den Haas so stark?

Ausgerechnet der kleinste Rennstall der Formel 1 führt nach drei Rennen das Mittelfeld an. Haas-Teamchef Ayao Komatsu erklärt, wie das möglich ist.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.04.2026
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Ollie Bearman - Haas - GP Japan 2026
Foto: Haas

Die Voraussetzungen sahen nicht gerade vielversprechend aus. Die Formel 1 stand in der Winterpause vor dem größten Reglement-Umbruch in ihrer Geschichte. Die Herausforderung für die Ingenieure bestand darin, sowohl einen neuen Motor als auch neue Technik-Regeln für den Rest des Autos zu implementieren. Die Übung erforderte finanziell und personell große Ressourcen.

Als ob das für das kleine Haas-Team nicht schon schwierig genug war, entschieden sich die Techniker im Vorjahr auch noch dazu, das alte Auto länger weiterzuentwickeln als die Konkurrenz. Mitte Oktober wurde in Austin noch einmal ein größeres Upgrade-Paket an das Auslaufmodell geschraubt. Der Erfolg gibt Teamchef Ayao Komatsu recht. Nur die vier Top-Teams sammelten in den letzten sechs ...

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