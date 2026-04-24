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Formel 1
Formel 1 News

Formel 1: F1-Kalender 2027 gleich mit zwei Comeback-Rennen

Neuer Formel-1-Kalender
Zwei Rennen feiern 2027 ein Comeback

GP Türkei 2026

Die FIA und die Formel 1 haben erste Informationen zum Rennkalender für 2027 veröffentlicht. Neben Portimão kommt noch eine weitere Strecke zurück, die Fans und Fahrer in guter Erinnerung haben dürften.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.04.2026
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Start - Formel 1 - GP Türkei 2021
Foto: xpb

Puzzlestück für Puzzlestück setzt sich der Formel-1-Kalender für 2027 zusammen. Es gibt zwar noch keine genauen Termine. Doch was die Rennstrecken angeht, die in der kommenden Saison auf dem Spielplan stehen, haben die Verantwortlichen der Formel 1 und der FIA nun praktisch alle wichtigen Verträge festgezurrt.

Schon im Januar wurde bekanntgegeben, dass Portimão ein Comeback feiern wird. Die Achterbahn-Piste in den Hügeln der Algarve war zuletzt 2020 und 2021 in der wilden Corona-Zeit Teil des Rennkalenders. Auch ohne die außergewöhnlichen Umstände feiert Portugal nächstes Jahr ein Comeback. Der neue Vertrag sieht gleich zwei Rennen in Portimão, 2027 und 2028, vor.

Am Freitag (24.4.) konnten die Formel-1-Bosse noch einen weiteren Abschluss vermelden. Auch die Türkei bekommt wieder einen Platz auf der Grand-Prix-Landkarte. Schon neun Mal war der von Hermann Tilke entworfene und gebaute Kurs vor den Toren von Istanbul Schauplatz von Rennwochenenden. Auch hier sorgte die Corona-Pandemie für die letzten beiden Gastspiele 2020 und 2021.

Start - GP Portugal - Formel 1 - 2. Mai 2021s
xpb

Zuletzt war die Formel 1 2020 und 2021 in Portimão und Istanbul unterwegs.

Zandvoort weicht für Portimão

Seitdem kursierten immer mal wieder Gerüchte, dass die Türkei die Königsklasse gerne auf den Istanbul Park Circuit zurücklocken würde. Die Bemühungen blieben bisher aber aus verschiedenen Gründen immer erfolglos. Mal scheiterte es an den finanziellen Rahmenbedingungen, mal war der Kalender einfach schon voll bzw. andere Neueinsteiger wichtiger für die F1-Verantwortlichen.

Wenn Portimão und Istanbul hinzukommen, müssen natürlich zwei andere Rennen weichen. Formel-1-Boss Stefano Domenicali betonte immer wieder, dass die aktuelle Rekordzahl von 24 Grands Prix nicht überschritten werden soll. Eine der Strecken, die herausfliegen wird, ist Zandvoort. Dass der Vertrag des Heim-Grand-Prix von Max Verstappen ausläuft, war schon länger bekannt und keine Überraschung.

Start - Formel 1 - GP Türkei 2021
Jerry André

Valtteri Bottas gewann das bislang letzte Istanbul-Gastspiel 2021.

Istanbul mehr als Platzhalter

Dazu fällt 2027 auch noch Barcelona aus dem Kalender. Der Traditionskurs in Katalonien wird sich ab der kommenden Saison im jährlichen Rhythmus mit Spa-Francorchamps abwechseln. Der Belgien-Grand-Prix ist für 2027 und 2029 eingeplant, Barcelona kommt dann 2028 und 2030 zurück. Wie in der laufenden Saison wird es dann zusammen mit dem Neuling in Madrid zwei Rennen in Spanien geben.

Um sich solche Rotationsspiele zu ersparen, haben die Verantwortlichen aus der Türkei einen Vertrag bis 2031 unterzeichnet. Somit kann man am Bosporus entspannt auf neue Kandidaten wie Thailand oder andere Rückkehr-Anwärter wie Südkorea blicken. Diese sorgen derweil bei der Formel 1 für weitere finanziell positive Kopfschmerzen.