Formel 1: Krieg im Iran - Feiert Türkei-GP noch dieses Jahr sein Comeback?

Wer gedacht hatte, dass der Krieg im Nahen Osten relativ schnell beendet wird, der sah sich getäuscht. Ein Friedensabkommen ist nicht in Sicht. Um die Öffnung der Straße von Hormus wird weiter heftig gestritten. Die Situation scheint festgefahren.

Die Rennen in Bahrain und Jeddah mussten schon abgesagt werden. Am Ende der Saison stehen mit Katar und Abu Dhabi noch zwei weitere Grands Prix in der Krisenregion auf dem Plan. "Es gibt eine Deadline, bis zu der wir entscheiden müssen, ob die Situation die Durchführung der Rennen möglich macht", erklärte F1-Boss Stefano Domenicali am Rande des Miami-Rennens gegenüber CBC.

Wie man hört, soll diese Deadline irgendwann Ende September zum Abschluss der Europa-Saison liegen. "Als globaler Sport ist es unsere Aufgabe, eine Alternative parat zu haben", so Domenicali. Wie diese Alternative aussieht, ist aber noch unklar. Bei Rennen Ende November ist die Wahl der Rennstrecken begrenzt. In Europa kann dann nirgendwo mehr gefahren werden.

Motorsport Images Eigentlich sollte Istanbul erst 2027 in den Kalender zurückkehren.

Lücke zwischen Singapur und Baku Aktuell wird auch geprüft, ob man nicht den Grand Prix der Türkei als Ersatz einbauen kann, sollten Jeddah und Abu Dhabi ganz über die Klippe springen. Das Rennen in Istanbul sollte eigentlich erst in der kommenden Saison ein Comeback feiern. Als Lückenfüller an dem freien Wochenende zwischen Singapur und Aserbaidschan würde ein Türkei-Abstecher zumindest logistisch Sinn ergeben.

Ganz aufgegeben hat man die Hoffnung im Formel-1-Hauptquartier aber nicht, dass wenigstens eines der beiden abgesagten Rennen noch nachgeholt werden kann. Zunächst galt ein Ersatz als kaum machbar. Nach der Sommerpause ist der Kalender ohnehin bis unters Dach vollgepackt: 11 Rennen an 16 Wochenenden. Auch hier ist die Lücke zwischen Singapur und Baku der wahrscheinlichste Landeplatz.

xpb Fährt die Formel 1 dieses Jahr noch einmal im Nahen Osten?

Vierfach-Header zum Saisonfinale? Bei der Frage, welches Rennen eher nachgeholt wird, hat Bahrain aktuell die Nase vorne. Ein Teil der Fracht befindet sich noch im Land, was die Logistik deutlich erleichtert. Saudi-Arabien soll allerdings auch mit Nachdruck bei der Formel 1 für eine Wiedereinsetzung anklopfen.

In den Planspielen wurde sogar ein Vierfach-Header als Saisonfinale diskutiert. In diesem Szenario würde Saudi-Arabien den Abu-Dhabi-Termin direkt nach Las Vegas und Katar übernehmen. Das Finale in Abu Dhabi würde dann eine Woche nach hinten auf den 13. Dezember rutschen.

Für die Teams würde das ein Mammutprogramm zum Ende einer ohnehin kräftezehrenden Saison bedeuten. Dazu kommt ein weiteres Problem: Viele Fans haben längst Tickets, Flüge und Hotels für Abu Dhabi am ersten Dezember-Wochenende gebucht. Mit einer Entscheidung wird nicht vor der Sommerpause gerechnet.