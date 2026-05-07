Golf GTI Edition 50 fährt Nordschleifen-Rekord: Fronttriebler-Bestzeit für Serienautos

Der Golf GTI Edition 50 umrundet die Nürburgring-Nordschleife (20,832 km) in 7:44,523 Minuten. VW-Test- und Entwicklungsfahrer Benjamin Leuchter fährt mit der Rekordrunde eine neue Bestmarke für frontgetriebene Serienfahrzeuge ein. VW zieht außerdem einen zweiten Vergleich: Der Golf GTI Edition 50 liege auf der Nordschleife auch vor allen bisherigen Volkswagen-Serienmodellen.

Der Vergleich: Honda Civic Type R (FL5) als Referenz Der Honda Civic Type R (FL5) hatte eine Nordschleifen-Zeit von 7:44,881 Minuten geschafft (20,832 km). Gegenüber diesem Wert liegt der Golf GTI Edition 50 um 0,358 Sekunden vorn.

Vorgeschichte: 7:46,13 Minuten im Juni 2025 Bereits Mitte Juni 2025 trat der Golf GTI Edition 50 auf der Nordschleife an. Volkswagen verkündete den damaligen Lauf als "schnellstes VW-Serienmodell auf der Nordschleife". Das Wetter spielte laut VW nicht ideal mit, zudem bekam Leuchter nur einen Versuch. Die Zeit aus diesem Run beträgt 7:46,13 Minuten. Im Vergleich zum Rekordlauf von 2026 gewinnt Volkswagen damit 1,607 Sekunden.

Rekord-Setup: Performance-Paket, Semi-Slicks, Tieferlegung Volkswagen nennt für den Golf GTI Edition 50 325 PS, 0–100 km/h in 5,3 s und 270 km/h Höchstgeschwindigkeit. Als Grundlayout beschreibt VW eine MacPherson-Aufhängung vorn, Vierlenker hinten, eine Serien-Tieferlegung von 15 mm sowie DCC (adaptive Dämpferregelung) ab Werk.

Für die schnelle Runde nutzt VW das optionale GTI Performance Paket Edition 50. Darin sind unter anderem enthalten:

Fahrwerk mit spezieller Abstimmung und weitere 5 mm Tieferlegung

19-Zoll-Schmiederäder

235/35 R19 Bridgestone Potenza Race (Semi-Slick)

R-Performance-Abgasanlage mit Titan-Endschalldämpfern

VW 7:44,523 Minuten auf 20,832 Kilometern: VW-Test- und Entwicklungsfahrer Benjamin Leuchter hat mit dem VW Golf GTI Edition 50 am 8. April 2026 auf der Nordschleife des Nürburgrings einen Rekord für frontgetriebene Fahrzeuge aufgestellt.

Datum und Serienstatus Die Rekordfahrt fand am 8. April 2026 statt. Volkswagen bezeichnet das eingesetzte Auto als Serienfahrzeug. Gleichzeitig ist der Golf GTI Edition 50 aktuell nicht verfügbar, weitere Details nennt VW dazu nicht.