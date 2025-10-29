VW Golf GTI Edition 50: Kein GTI ist schneller, stärker und teurer

Bei VW konnten sie vor Ungeduld wohl nicht die Füße stillhalten. Angekündigt war die Präsentation des VW Golf GTI Edition 50 für den 20. Juni direkt im Umfeld des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Aber schon eine Woche zuvor hatten die Wolfsburger erste Informationen und Fotos ins Netz geschoben. Dabei ging es vor allem um eine ziemlich heiße Runde auf der Nordschleife des Nürburgrings.

Superschnelle Nordschleifenrunde Der neue Golf GTI Edition 50 hatte bereits im April 2025 mit Test- und Entwicklungsfahrer Benny Leuchter am Steuer die Nürburgring-Nordschleife in 07:46:13 Minuten umrundet. Der seriennahe Erprobungsträger erzielte damit einen neuen Rekord – denn nie zuvor war ein VW mit Straßenzulassung auf dem Nürburgring schneller. Ein absoluter Klassenrekord (Kompaktklasse) war aber nicht drin. Hier liegt weiterhin der allradgetriebene Konzernbruder Audi RS3 mit 7:33.123 Minuten klar vorn.

Antrieb und Fahrleistungen Auch in Sachen Leistung setzt das Edition-50-Sondermodell neue GTI-Maßstäbe. VW kündigte im Zuge der Bekanntgabe der Nordschleifenzeit den stärksten bisher gebauten Serien-GTI an. Und hält Wort: Der innermotorisch optimierte Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit der Werkskennung "EA888 evo4 LK3" leistet 325 PS, womit er dem Golf R mit Allradantrieb (333 PS) sehr nahekommt. Bisher markiert die Clubsport-Version mit 300 PS und maximal 400 Nm das GTI-Topmodell. Der bislang stärkste Serien-GTI war das Clubsport-S-Modell auf Golf-7-Basis von 2016, das es auf 310 PS brachte.

Das maximale Drehmoment des Editionsmodells liegt bei 420 Newtonmetern. Der Golf GTI Edition 50 bringt seine Power GTI-like über die Vorderräder auf den Boden, wobei die Kraft stets von einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe übertragen wird. Die Fahrleistungen: Null auf Hundert in 5,5 Sekunden, null auf 200 km/h in 16,8 Sekunden und elektronisch abgeregelte 270 km/h als Höchstgeschwindigkeit.

Fahrwerk und Fahrdynamik Ab Werk verfügt der VW Golf GTI in der Edition-50-Sonderversion über eine per Software optimierte Progressivlenkung und eine elektronisch geregelte Vorderachs-Quersperre, die den Sperrgrad in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern regelt. Der modulare Fahrdynamik-Manager und die adaptive Fahrwerkregelung DCC sind ebenfalls aufpreisfrei eingebaut. Letztere interagiert mit einem geschärften Fahrwerk samt 15-Millimeter-Tieferlegung im Vergleich zum Standard-GTI mit 265 PS. Dennoch verspricht VW, dass es die Ingenieure nicht "übertrieben hart" abgestimmt haben.

Das optionale GTI-Performance-Paket Damit bietet es Raum für das optionale GTI-Performance-Paket, das nicht nur das Gewicht senkt – unter anderem dank einer um elf Kilogramm leichteren Akrapovic-Abgasanlage. Es bietet zusätzlich diverse Fahrwerks-Upgrades wie beispielsweise andere Schwenklager an der Vorderachse, die den Sturz um zwei Grad ändern. Hinzu kommen steifere Federn sowie härtere Querlenker- und Federbeinlager vorn, anderer Radträger hinten und eine zusätzliche Tieferlegung um fünf Millimeter.

Damit die neue Fahrwerkskonstruktion ihr Potenzial komplett ausspielen kann, verfügt der VW Golf GTI Edition 50 mit GTI-Performance-Paket über neu entwickelte 235er-Semislick-Reifen des Typs Bridgestone Potenza Race. Sie sollen nicht nur mehr Grip bieten, sondern sich auch über einen geringen Rollwiderstand und gespartes Gewicht auszeichnen. VW spricht von 1,1 Kilogramm Massereduktion pro Reifen im Vergleich zur Vorgängerspezifikation. Da die passenden 19-Zoll-Schmiederäder im Design "Warmenau" pro Exemplar nur acht Kilogramm wiegen und damit drei Kilogramm im Vergleich zum normalen 19-Zoll-Rad einsparen, ergibt sich mit dem Performance-Paket eine beachtliche Verringerung der ungefederten Massen.

Das Außendesign Der VW Golf GTI Edition 50 gibt sich durch einige spezielle Design-Merkmale zu erkennen. Im Kühlergrill kombinieren die VW-Designer eine LED-Querspange mit der für GTI-Modelle typischen roten Linie. Das dort platzierte VW-Logo ist dunkler als normal, wird aber von feinen Lichtlinien eingerahmt. Wird auf das GTI-Performance-Paket verzichtet, rollt das Sondermodell auf rot akzentuierten 19-Zöllern im "Queenstown"-Design. Ein Clou sind die feststehenden Radnabenkappen, die auch bei sich drehenden Rädern immer im Lot bleiben und deshalb stets lesbar sind. Am Dachkantenspoiler und auf den Innenseiten der Seitenspiegel hat VW ein GTI-50-Logo platziert. Dach und Außenspiegelgehäuse in Schwarz sowie ein Seitenstreifen mit Farbverlauf von Schwarz zu Tornadorot runden das Design-Konzept ab.

Der Innenraum Innen verfügt der VW Golf GTI Edition 50 über Sportsitze mit Karomuster und integrierten Kopfstützen. Das Leder-Sportlenkrad mit Schaltwippen trägt eine Spange mit dem GTI-50-Logo und eine große Blende aus dunklem Aluminium, aus dem ebenfalls die inneren Türgriffe gefertigt sind. Weitere Merkmale wie spezielle Fußmatten mit eingenähten GTI-Emblemen, Einstiegsleisten mit dem Schriftzug "Edition 50" und der Autoschlüssel mit GTI-50 Logo sind zusätzliche Besonderheiten des Editionsmodells. Sogar die rot- und silberfarbenen Gummiauflagen der Pedalerie sind Hingucker.

Die Ausstattung Zu den serienmäßigen Ausstattungsmerkmalen des Sondermodells gehören auf Performance-Seite eine Abgasanlage mit schwarzen Endrohrblenden und eine 18-Zoll-Bremsanlage mit Zweikolben-Schwimmsattel vorn. Obendrein zeichnen das Sondermodell eine Privacy-Verglasung an den Seiten- und der Heckscheibe und die "IQ.Light" LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fernlichtregulierung aus. Exklusiv für das Jubiläumsmodell bietet VW die Lackierungen "Dark Moss Green Metallic" und Tornadorot an. Wer möchte, kann den VW Golf GTI Edition 50 aber auch in den Farben "Pure White", Mondsteingrau und Grenadillschwarz-Metallic bestellen.