Neues Black Package zur Sommer-Modellpflege 2026: BMW pimpt M-Performance

BMW bietet zum Sommer 2026 ein neues Black Package für M-Performance-Topmodelle von BMW 3er , BMW 4er Gran Coupé und BMW i4 Gran Coupé an. BMW koppelt das Paket ausschließlich an das M Sportpaket Pro inklusive roter M Sportbremse.

Im Innenraum setzt BMW auf Carbon-Details: BMW kombiniert die M Interieurleisten Carbon Fibre mit einem M Lederlenkrad samt Carbon-Lenkradspange. Außen trägt das Paket schwarze Modellschriftzüge am Heck und an der Seitenwand sowie schwarze 19-Zoll M-Leichtmetallräder.

Diese Modelle nennt BMW – und diese Räder stecken drin BMW nennt beim 3er explizit die M340i xDrive Limousine und den M340i xDrive Touring. Beide fahren im Black Package auf 19-Zoll M-Leichtmetallrädern Doppelspeiche 995 M Jetblack mit Mischbereifung. BMW bietet optional weitere M-Räder und Sportreifen an.

Beim BMW M440i xDrive Gran Coupé und beim BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé ergänzt BMW das Paket um einen schwarzen Modellschriftzug in der BMW-Niere. Beide Modelle bekommen im Black Package 19-Zoll-M-Leichtmetallräder des Typs Doppelspeiche 861 M Jetblack mit Mischbereifung.

Neue 19-Zöller auch einzeln für 4er Coupé/Cabrio/Gran Coupé BMW liefert die 19-Zoll-M-Leichtmetallräder Doppelspeiche 861 M Jetblack außerdem neu als separate Sonderausstattung für alle M-Performance-Modelle von BMW 4er Coupé, BMW 4er Cabrio und BMW 4er Gran Coupé. BMW erlaubt dabei optional auch Sportreifen.

"M Ignite": BMW bringt Vorkammerzündung in alle M-Reihensechser BMW stattet ab Sommer 2026 alle Reihensechszylinder-Motoren von BMW M mit der neuen BMW M Ignite Technologie aus. Der Hersteller beschreibt die Technik als patentiertes Vorkammerzündsystem für Ottomotoren mit Motorsport-Wurzeln. Die Ingenieure versprechen eine deutliche Verbrauchsreduktion im Hochlastbereich und sehen die Technik als wichtigen Baustein für Euro 7.

Der Rollout startet ab Juli 2026 in allen Varianten von BMW M3 und BMW M4. Ab August 2026 folgt der BMW M2. Hubraum und Leistungsstufen lässt BMW laut Ankündigung unverändert.

BMW Schwarze 19-Zoll-M-Leichtmetallräder und rote Bremssättel liefern bei der weißen M340i-Limousine den Kontrast zur hellen Lackierung.



Reifenpannenset Plus Serie Ab Sommer 2026 bekommen BMW 2er Coupé, BMW 4er Coupé und BMW 4er Cabrio das Reifenpannenset Plus serienmäßig. Zudem sind künftig sind die Fahrzeugschlüssel aller BMW X3 mit M Sportpaket oder M Sportpaket Plus mit den M-Streifen versehen.

Software: Operating System X baut Routine-Funktionen aus BMW erweitert ab Juli 2026 im BMW Operating System X die Routine-Funktionen. So schlägt der Intelligent Personal Assistant künftig Routinen auf Basis täglicher Nutzungsmuster vor. Nutzer können außerdem eigene Routinen anlegen und Bedingungen sowie entsprechende Aktionen definieren, die das Auto dann automatisch ausführt.