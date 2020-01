GMC Yukon Modelljahr 2021 Escalade-Bruder kommt mit Dieselmotor

Aber natürlich sind auch weiterhin hubraumstarke V8-Benziner für den GMC Yukon erhältlich. Der amerikanische Riesen-SUV wächst in seiner neuen Generation deutlich.

Nach und nach stellt General Motors die neue Generation seines großen SUV-Dreigestirns vor. Mitte Dezember enthüllte der Autokonzern den Chevrolet Tahoe und Suburban des Modelljahres 2021 (hier alle Details zu diesem Modell), Anfang Februar folgt im Rahmen der Oscar-Verleihung der neue Cadillac Escalade (hier erste Informationen zu diesem Auto). Dazwischen quetscht sich der fast baugleiche GMC Yukon, der sich nun erstmals in seiner Normal- und XL-Version sowie in einer neuen Modellvariante und mit Dieselmotor zeigt.

Zwei V8-Benziner und ein R6-Diesel

Den Dreiliter-Reihensechser-Turbodiesel kennen wir bereits aus den Modellbrüdern sowie dem Silverado-Pickup von Markenschwester Chevrolet. GMC nennt zwar noch keine Daten, aber man kann davon ausgehen, dass der Selbstzünder auch im Yukon 281 PS und maximal 623 Newtonmeter produziert. Darüber siedelt sich ein 5,3-Liter-V8-Benziner an, der im Tahoe und Suburban 360 PS und höchstens 519 Newtonmeter liefert. Als Topmotor sitzt der 6,2-Liter-V8 im neu entwickelten Chassis, für den GMC bereits 426 PS und 624 Newtonmeter bestätigte. Die Otto-Triebwerke verfügen über eine dynamische Zylinderabschaltung, die je nach Bedarf bis zu sechs Brennräume deaktiviert. Alle Motoren sind an eine Zehn-Gang-Automatik gekoppelt.

General Motors Der neue Yukon präsentiert ein anderes Front-Design als die Chevrolet-Brüder.

Den Allradantrieb hat General Motors völlig neu entwickelt. Er arbeitet mit einem zweistufigen Verteilergetriebe und optional mit einem elektronischen Sperrdifferenzial. Neu ist auch die Hinterachse, die fortan nach dem Mehrlenker-Prinzip arbeitet. Auf Wunsch erhält der neue GMC Yukon eine Luftfederung, die entweder auf Knopfdruck oder selbständig die Bodenfreiheit um insgesamt 10 Zentimeter variieren kann. Auch die Magnetic Ride Control, mit der sich die adaptiven Dämpfer blitzschnell an die jeweilige Fahrsituation anpassen, ist im neuen Fullsize-SUV verfügbar.

Stark in die Länge gewachsen

Wie schon Tahoe und Suburban ist auch der neue GMC Yukon stark gewachsen. Beim Standardmodell legte die Länge um 15,5 Zentimeter auf 5,33 Meter zu; der Radstand wuchs von 2,95 auf 3,07 Meter. Bei der XL-Version hat die Streckbank einen Längenzuwachs um 2,3 Zentimeter auf 5,72 Meter bewirkt, wobei sich der Radstand um 10,4 Zentimeter auf nun 3,41 Meter vergrößerte. Das Wachstum soll vor allem den Passagieren in der zweiten und dritten Reihe zugutekommen, aber natürlich profitiert auch der Gepäckraum. Der normale Yukon bietet hinter der dritten Sitzreihe 722 und in maximaler Größe 3.481 Liter Fassungsvermögen. Ist der Yukon XL achtfach und damit voll bestuhlt, fasst der Laderaum 1.164 Liter; satte 4.098 Liter sind es, wenn alle Fondsitze umgeklappt sind.

Neuvorstellung GMC Yukon und Yukon XL

1:27 Min.

Damit sich das Yukon-Interieur nicht nur durch seine enormen Platzverhältnisse auszeichnet, haben sich die Innenraum-Ingenieure eine verschiebbare Mittelarmlehne ausgedacht. Auf Knopfdruck lässt sie sich mehr als 25 Zentimeter nach hinten schieben, um zwischen den Vordersitzen Platz für eine zusätzliche Tasche oder Ähnliches zu schaffen. Bis zu neun Kameras und ein Warnsystem für querende Fußgänger sorgen für Übersichtlichkeit, ein Notbremsassistent für aktive Sicherheit. Hinzu kommen Funktionen für souveräneres Anhängerziehen. So kann der GMC-SUV Reifendruck- und temperatur sowie den toten Winkel des Trailers überwachen.

Anderes Front- und Heck-Design

Optisch unterscheidet sich der neue Yukon nur marginal von den Chevy-Brüdern. Das gilt vor allem in der Seitenansicht, in der sich die Autos nur durch die Felgen-Designs und ihre Logos voneinander abgrenzen. Vorne heben sich die Fullsize-SUVs durch ihre unterschiedlich geformten Kühlergrills und Scheinwerfer stärker voneinander ab. Auch die Heckleuchten haben die GMC-Designer anders geformt als ihre Chevrolet-Kollegen; sie ziehen sich beim Yukon direkt unter der Fensterkante in die Heckklappe hinein.

Bei der neuen Yukon-Generation führt GMC die AT4-Variante neu ein. Die Ausstattungslinie, die einen Premium-Offroad-Anspruch erfüllen soll, erhält nicht nur ein anderes Front-Design, sondern aufpreisfrei auch 20-Zoll-Räder mit Goodyear-Offroad-Reifen, eine Traktionskontrolle mit Geländemodus, eine Bergabfahrhilfe sowie ein eigenständiges Interieur und diverse Unterfahrschutz-Elemente. Mit 32 Grad bietet der AT4 den höchsten Böschungswinkel innerhalb der Modellfamilie.

General Motors Die Topausstattung Denali präsentiert erstmals ein eigenständiges Interieur.

Denali-Topmodell mit eigenständigem Interieur

Er ist der Gegenentwurf zur chrombeplankten Denali-Version, die für komfortables Fahren auf normalen Straßen konzipiert ist. Das Topmodell, für das sich laut GMC etwa 60 Prozent aller Yukon-Käufer entscheiden, erhält erstmals ein komplett eigenständiges Interieur mit anderem Instrumententräger, 15-Zoll-Headup-Display, eigenen Sitzen und vier wählbaren Farbwelten, die jeweils mit passenden Holzakzenten kombiniert sind. Der Kühlergrill aus galvanisiertem Chrom ist nicht nur größer als der anderer Yukon-Varianten, sondern präsentiert auch über 10.000 einzeln reflektierende Oberflächen.

Im Sommer startet der Verkauf des im texanischen Arlington gebauten GMC Yukon. Die Preise und die genauen Ausstattungsumfänge des neuen Fullsize-SUVs werden erst später bekanntgegeben.

Fazit

Angesichts ihres fast identischen technischen Genpools hängt die Entscheidung zwischen dem GMC Yukon und den Chevy-Brüdern eher vom persönlichen Geschmack der Kundschaft ab. Interessant wird sein, wie viele Käufer den Dieselmotor wählen. Schon bald dürfte sich zeigen, ob wir gerade den Beginn einer Selbstzünder-Revolution in den USA erleben.