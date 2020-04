Neuer Cadillac Escalade (2021) XXL-SUV jetzt auch in der XL-Version

Blickt man nach Hollywood, ist der Escalade ein Auto, das bei Rappern, Millionären, Geheimagenten und Filmbösewichten gleichermaßen beliebt ist. Für alle steht ab dem Sommer 2020 der neue Cadillac Escalade bei den Händlern in Nordamerika. Ein SUV, das durch seine wuchtige Erscheinung die Motorisierung mit einem 6,2-Liter-V8 (Serie) selbstverständlich erscheinen lässt. Trotz der auf 5,38 Meter Länge gewachsenen Ausmaße, verliert der Escalade der fünften Generation dank T1-Plattform 130 Kilo an Gewicht und landet in der Normalversion mit Heckantrieb bei 2.556 Kilogramm. Die Langversion mit Allradantrieb kommt auf 2.718 Kilogramm. Sie sollte eigentlich auf der New York Autoshow debütieren, die Corona-bedingt ausfiel. Schade, denn das Riesentrumm wäre live sicher beeindruckend gewesen. Ein Bild hat Cadillac jetzt einfach so veröffentlicht, aber neben der Normalversion wirkt auch der ESV einigermaßen normal, obwohl er diese um 38,4 Zentimeter überragt, der Radstand differiert um 33,6 Zentimeter. Damit kommt der ESV auf eine Gesamtlänge von rund 5,77 Meter. Parkte man zwei Smart Fortwo auf dieser Länge, könnte man noch zwischen den Zweisitzern durchgehen – es bliebe ein Abstand von 38 Zentimeter, also ähnlich viel wie die Differenz zwischen ESV und Normalversion. Pro Meter wiegt ein Cadillac Escalade ESV übrigens 471 Kilogramm, beim Smart sind es 406.

Cadillac / Patrick Lang Hier haben sich die vier Vorgänger des kommenden Escalade versammelt. Im Vergleich zeigt sich deutlich, wie modern der Full-Size-SUV geworden ist.

Fahrwerk und Motoren

Gerade die Fond-Passagiere dürften es zu schätzen wissen, dass erstmals eine Multilink-Hinterachse mit Einzelradaufhängung zum Einsatz kommt, die den poltrigen Starrachsen-Vorgänger in den Ruhestand schickt. Dazu gibt es optional eine neue adaptive Luftfederung mit Höhenverstellung und eine Magnetic Ride Control. Das Fahrwerk kann sich so automatisch auf die vorhandene Zuladung einstellen. Durch eine elektronische Differenzialsperre soll bei allem Komfort auch knackig präzises Handling ermöglicht werden. Serienmäßig gehen die 420 PS an die Hinterachse, alternativ bietet Cadillac den Full-Size-SUV auch mit Allradantrieb an.

Die 623 Newtonmeter maximales Drehmoment (bei 4.100 U/min) erreicht nicht nur der große V8, sondern auch der erstmals angebotene Dreiliter-Diesel-Sechszylinder mit etwas schmaleren 277 PS. Beide Aggregate sind aus Aluminium gefertigt, eine V-Sport-Version mit bis zu 550 PS aus einem 4,2-Liter-Twinturbo soll später ebenso folgen wie eine rein elektrische Variante. Bei den Verbrennern portioniert eine automatische Zehn-Gang-Box den Vortrieb.

Umfangreiche Serienausstattung

Cadillac Das geschwungene Display soll optimale Ablesbarkeit garantieren.

Das Angebot umfasst fünf Ausstattungslevel von Luxury bis Platinum Sport. Es gibt Extras wie Sitzheizung, Lenkradheizung, elektrische Sitze mit Memoryfunktion, Dreizonen-Klimaautomatik, Regensensor, induktive Smartphone-Ladeschale und 22-Zoll-Räder bereits ab der kleinsten Ausstattung serienmäßig.

Auch das OLED-Infotainment ist in jeder Ausführung mit an Bord. Zwei übereinanderliegende Bildschirme bedecken insgesamt eine Spanne von 38 Zoll. Das größere (hintere) Display ist in gebogener Form, also curved, verbaut und soll so optimale Ablesbarkeit garantieren. Beide Screens sind in 4K aufgelöst und stellen laut Cadillac so viele Farben dar wie kein anderes Display in der Automobilbranche.

Navigation mit neuen Gimmicks

Wo wir gerade von Darstellung sprechen: Das Navigationssystem arbeitet mit Augmented Reality-Elementen. Das bedeutet, Richtungsanweisungen werden zum entsprechenden Zeitpunkt als virtuelle Symbole schwebend auf einem realen Bild der Straße dargestellt, das die Frontkameras ins Cockpit spielen. Um die Navigation noch eingängiger zu machen, gibt das System akustische Richtungsanweisungen entsprechend aus. Der Befehl "Jetzt links abbiegen" kommt beispielsweise nur aus den linken Boxen. Gleiches gilt übrigens auch für das Blinker-Geräusch, das nur von der Seite ertönt, in die der Fahrer abzubiegen gedenkt.

Lautsprecher gibt es im Escalade ohnehin in ausreichender Zahl. 19 Stück sind es auf jeden Fall, wer mehr investieren möchte, kriegt auch 36 Stück, die an drei Verstärker gekoppelt sind. AKG Audio Reference System lautet der klangvolle Name dieser Sonderausstattung. Damit soll ein 3D-Studio-Surround-Sound abgebildet werden können und jeder einzelne der sieben Insassen kann die Lautstärke für seinen Sitzplatz individuell regulieren.

Cadillac Ist das große Audiosystem eingebucht, kann jeder Insasse die Lautstärke individuell für seinen Sitzplatz regulieren.

Der SUV übernimmt aber nicht nur die Aufgabe eines DJs, sondern bei Bedarf auch die des Fahrers – zumindest ein Stück weit. Dank des Assistenzsystems "Super Cruise" ist autonomes Fahren nach Level 2 möglich. Zur Orientierung auf der Straße nutzt das Auto ein Sensorik-Konglomerat aus Lidar-Kartenmaterial, GPS-Daten, Radar und diversen Kameras.

Bis zu 3.585 Liter Ladevolumen

Alternativ zu den bis zu sechs Passagieren lässt sich der Raum im Escalade auch mit sonstiger Ladung befüllen. Das zur Verfügung stehende Laderaumvolumen variiert je nach Anzahl der verwendeten Sitzreihen. Hinter der dritten sind es 722 Liter, bis an die zweite 1.784 und bis an die vorderste Reihe satte 3.089 Liter. Wer dem ganzen die Krone aufsetzen will, wählt die Langversion mit einem Maximalwert von 3.585 Litern.

Im Vergleich zum Vorgängermodell soll der Escalade bis zu 40 Prozent mehr Beinfreiheit in der dritten Sitzreihe bieten. Dafür ist das bereits erwähnte Längenwachstum aber auch eine Vergrößerung des Radstands auf 3.071 Millimeter (vorher 2.946 Millimeter) verantwortlich. In der Breite gibt es mit 2,06 Metern ebenfalls keinen Grund zur Klaustrophobie. Die Gesamthöhe des neuen Escalade liegt bei knapp 1,95 Meter. Und wenn das für einen Anblick im Rückspiegel noch nicht genug Überhol-Prestige sein sollte, helfen an der neu gestalteten Front der opulente Kühlergrill und die deutlich schärfer gezeichneten Lichter.

Cadillac / Patrick Lang Die direkte Gegenüberstellung mit dem Vorgängermodell zeigt: Der Neue wird moderner, schärfer und kommt mit deutlich weniger Bling-Bling aus.

Bislang nur US-Preise bekannt

In den USA ist der neue Escalade jetzt zu haben. Der Basispreis liegt bei 76.195 Dollar und damit rund 1.000 Dollar über dem Vorgänger. Die Variante Premium Luxury kostet ab 85.695 Dollar, die Sportversion ist ab 85.595 Dollar zu haben. Wird noch das Platinum Package draufgepackt, so steigt der Preis für die beiden letztgenannten Versionen auf 101.745 Dollar. Der optionale Allradantrieb kostet in allen Varianten einen weiteren Aufpreis. Europa-Preise für den neuen Escalade gibt es noch nicht, aber das alte Modell war hierzulande nicht unter 100.000 Euro zu bekommen.

Fazit

Der Cadillac Escalade ist eine imposante Erscheinung. Nicht nur optisch ist der große SUV deutlich moderner geworden, mit Augmented Reality, Highway-Assist und geschwungenem Riesen-Display ist auch die Ausstattung auf der Höhe der Zeit.

Für europäische Verhältnisse ist auch der neue Escalade was er schon vorher war: riesig. Schon die Normalversion ist nur wenig kürzer als eine lange S-Klasse, der Escalade ESV überragt die schwäbische Luxus-Limousine um 30 Zentimeter – in der Länge. Das fällt deshalb extrem auf, weil er fast 50 Zentimeter höher ist.