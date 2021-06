Alpina XD3 und XD4 Ein wenig Optik und etwas mehr Leistung

Wer ab August 2021 einen Alpina XD3 oder einen Alpina XD4 kauft, erhält bereits die modellgepflegte Variante der starken Diesel-SUV. Neben den optischen Upgrades, die bereits BMW den Modellen X3 und X4 angedeihen ließ, bekommen die Alpina-Selbstzünder mit der Modellpflege noch mehr Leistung.

Sechs PS und 30 Nm mehr

In beiden Modellen steigt der Output der drei Liter großen Quad-Turbodiesel von bislang 388 PS und 770 Nm auf nun 394 PS und satte 800 Nm. In den Fahrleistungen schlägt sich die Mehrleistung aber nicht nieder. Wie bisher beschleunigen die Alpina XD3- und XD4-Modelle von null auf 100 km/h in 4,6 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeiten liegen unverändert bei 267 km/h für den XD3 und bei 268 km/h für den XD4.

Zu den weiteren Änderungen im Rahmen der Modellpflege zählt eine neu abgestimmte variable Sportlenkung, die das Handling noch präziser und agiler macht. Zusätzlich zum serienmäßigen Hinterachs-Sperrdifferenzial sind XD3 und XD4 ab sofort mit der Performance Control ausgestattet. Das elektronische Regelsystem verhindert Untersteuern mit gezielten radindividuellen Bremseingriffen. Dadurch reagiert das Fahrzeug deutlich agiler und die Spurstabilität wird gesteigert.

Optisch dezent angepasst

Sichtbar sind die von BMW vorgegebenen neuen Scheinwerfer, das Nieren-Design und die Schürzen sowie die von Alpina daran angepassten Aerodynamik-Komponenten an Front und Heck. Mit der Modellüberarbeitung wächst auch der Umfang der Serienausstattung: Ab sofort sind auch der Parking Assistant sowie das Innen- und Außenspiegelpaket serienmäßig mit an Bord.

Die neuen Alpina XD3- und XD4-Modelle sind ab sofort bestellbar und voraussichtlich ab November 2021 lieferbar. Für den XD3 wird ein Grundpreis von 85.900 Euro aufgerufen. Der XD4 startet ab 89.100 Euro.

Fazit

BMW hat die Modelle X3 und X4 gefacelifted. Alpina passt jetzt seine Modelle XD3 und XD4 entsprechend an. Zudem gibt es einen kleinen Leistungnachschlag.