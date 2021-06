BMW X4 G02 & X4 M F98 Facelift (2022) Das ändert BMW am SUV-Coupé

BMW hatte sich zuerst getraut, das Konzept SUV-Coupé in der Mittelklasse zu bringen. Im April 2018 kam schon die zweite Generation des X4 auf den Markt. Der hat mit Mercedes GLC Coupé und Porsche Macan starke Konkurrenz bekommen. Nun macht BMW den X4 fit für die zweite Hälfte des Modellzyklus – gleichzeitig mit dem Schwestermodell X3 bekommen Technik und Optik ein Update.

Updates over-the-air

BMW

Die kommen künftig sogar per Mobilfunk ins Auto: Das BMW Operating System 7 ist darauf vorbereitet, neue Funktionen over-the-air (OTA) zu empfangen. Das kann über die im Auto installierte SIM-Karte oder ein Smartphone geschehen. Nicht herunterladen, aber beim Kauf bestellen kann man zum Facelift, das ab August in Spartanburg, USA, produziert wird, Laserlicht, das bis zu 650 Meter weit reicht. Ein ehemaliges Oberklasse-Extra, das im Audi R8 und BMW 7er gestartet ist und nun in der Mittelklasse ankommt – wenn auch der gehobenen Mittelklasse.

Die Scheinwerfer sind zehn Millimeter flacher als bisher und leuchten serienmäßig mit LED. Auch am Heck: neue Formen und LED als Leuchtmittel. Front- und Heckschütze zeigen mehr Kante, die größere Niere mit einteiligem Rahmen mehr Selbstbewusstsein. Erkennungsmerkmal: vertikale Luftöffnungen.

X4 M: in 3,8 Sekunden von null auf 100 km/h

BMW

Die Lufteinlässe fallen beim X4 M, der gleichzeitig geliftet wird, noch einmal größer aus. Seitlich montierte Zusatz-Wasserkühler sowie je ein Ölkühler für Motor und Getriebe wollen versorgt werden. Der Motor selbst wird stärker, das Drehmoment steigt um 50 auf 650 Newtonmeter. Die geschmiedete Leichtbau-Kurbelwelle aus dem M3 sorgt mit geringeren rotierenden Massen laut BMW für mehr Drehfreude im S58-Reihensechszylinder. Mit dem gestiegenen Drehmoment tritt der X4 messbar wuchtiger an: Das Werk nennt einen Null-auf-100-Sprintwert von 3,8 Sekunden – drei Zehntel weniger als bisher. Mindestens 99.600 Euro kostet der neue X4 M Competition. Der Einstiegspreis für die zivilen Varianten des X4 soll bei 55.000 Euro (X4 xDrive 20i) beginnen. Die Preise für die anderen X4-Modelle sind noch nicht bekannt.

Fazit

Mit schlauerem Infotainment, ehemaligen Oberklasse-Optionen wie Laserlicht und Over-the-Air-Updates fährt das SUV-Coupé X4 in die zweite Hälfte seines Lebenszyklus. Die Niere wächst, wird aber nicht so groß wie bei anderen Modellen der Marke.