Die Audi A4 Allroad Heritage Edition fährt ausschließlich mit dem Zweiliter-TDI vor, der 204 PS sowie 400 Nm Drehmoment in den Allradantriebsstrang schickt. Dazwischen spannt Audi ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe zur Kraftübertragung ein. Soweit ist die Audi A4 Allroad Heritage Edition ein ganz gewöhnlicher Audi A4 Allroad.

Edition verspricht aber Exklusivität. Die bringen in den Allrad-Kombi vor allem exklusive Interieur-Elemente. Sitze und zahlreiche weitere Oberflächen sowie Lenkrad und Schaltknauf überspannt schwarzes Nappa-Leder, das von kontrastierenden silbernen Nähten zusammengehalten wird. Die Kopfstützen zieren darüber hinaus geprägte Editions-Logos.

Und weil die Audi A4 Allroad Heritage Edition als Abschiedsmodell konzipiert ist, packt Audi reichlich Ausstattung in den Kombi. So ist der A4 unter anderem mit 19-Zoll-Audi-Sport-Rädern mit 10 Y-Speichen und schwarzer Lackierung, LED-Matrix-Scheinwerfern, dynamischen Blinkern oder einem Ambiente-Lichtsystem mit mehr als 30 Farben ausgerüstet. Auch ein Sound-System, der Komfortschlüssel oder die Vorbereitung der Anhängerkupplung sind mit an Bord. Bei den Assistenzsystemen finden sich zudem sonst optionale Helfer auf der Liste der Serienausstattung.