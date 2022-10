Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Audi TT RS Coupé Iconic Edition 100 mal 400 PS zum letzten TT-Geburtstag

Viel Aufsehen gab es für Audi, als der TT Coupé 1995 auf der IAA in Frankfurt als Studie Premiere feierte. Das Design mit runder Front, rundem Dachverlauf und rundem Heck wurde seinerzeit so gefeiert, dass Audi im Jahr 1998 schließlich eine optisch nahezu unveränderte Serienversion folgen ließ. Der Rest ist Geschichte, der TT eroberte die Herzen der Fans und wurde in seinen drei Generationen bis heute weit über eine halbe Million mal gebaut.

In den letzten Jahren hat das Interesse an der Sportwagen-Ikone allerdings nachgelassen, die Auslieferungszahlen sind rückläufig. Auch das angekündigte Ende der Baureihe zugunsten eines neuen Elektro-TT hat da wohl seine Spuren bei der Fan-Gemeinde hinterlassen.

Höchste Zeit also, zum 25. Jubiläum des Kompaktsportlers noch einmal kräftig aufzublasen. Diesen Job übernimmt das grimmigste Modell der Baureihe, der TT RS Coupé, den Audi nun in einer auf europaweit 100 Exemplare limitierten "Iconic Edition" auflegt. Europaweit deshalb, weil für den US-Markt bereits vergangenes Jahr mit der Heritage Edition Abschied gefeiert wurde.

Audi Jubiläumstreffen: Konzeptauto aus 1995 und das Editionsmodell TT RS Iconic Edition.

TT RS bedeutet natürlich Fünfzylinder, die 2,5-Liter-Maschine tritt auch in der Iconic Edition mit vergnüglichen 400 PS und maximal 480 Newtonmeter Drehmoment an, die sich in das Siebengang-S Tronic Doppelkupplungsgetriebe entladen. Zur Soundunterstützung des ohnehin schon legendär klingenden Fünfzylinder-Turbo ist außerdem eine Klappenauspuffanlage verbaut. Wegen angeblich zu heftigem Auspuffgeräusch hatte das KBA Audi übrigens zu einem Rückruf von TT-RS-Modellen der Baujahre 2015 bis 2018 verdonnert. Solche Beanstandungen dürften das Sondermodell sicher nicht treffen.

Der Audi TT RS Coupé Iconic Edition tritt in der Sonderlackierung Nardograu an, mit der schwarzen Kontrastlackierung für Anbauteile, Kühler und Räder wird der Auftritt komplettiert. Die 20-Zoll-Räder im Siebenspeichendesign bekommt die Iconic Edition exklusiv. Außerdem bekommt das Editionsmodell das Aerokit verbaut, bestehend aus seitlichen Flics, einem Frontsplitter und Blades in den seitlichen vorderen Lufteinlässen sowie den aus Carbon gefertigten starren Heckspoiler, der für einen spürbar höheren Anpressdruck des Hecks sorgt.

Audi Grauschwarzgelb: Exklusives Interieur des Editionsmodells.

Dunkel geht es im Innenraum des TT RS Coupé Iconic Edition zu. Wie beim Karosseriedesign ist auch hier eine Kombination aus Grau und Schwarz angesagt, allerdings vereinzelt von gelben Kontrastdetails unterbrochen. Die RS Sportsitze sind mit grauen Nappa-Seitenwangen und Sitzflächen in schwarzem Alcantara zusammengestellt; alle Nähte im Innenraum und die Steppung der Sitze sind in gelber Farbe ausgeführt. Aus Alcantara ist auch der Bezug des Sportlenkrads, das mit gelber 12-Uhr-Markierung verziert wird. Und falls der Gänsehaut-Sound des Fünfzylinders mal nicht genügt: Ein Bang & Olufsen Premium Sound System ist auch noch an Bord der Iconic Edition.

Audi TT RS Iconic Edition: Der Preis

Bestellbar wird das Editionsmodell ab Anfang Oktober 2022 sein. In Deutschland ist der Audi TT RS Coupé Iconic Edition für 113.050 Euro erhältlich. Die Auslieferung des neuen Sondermodells startet im ersten Quartal 2023.

Fazit

Der Ur-TT wird als Autodesign-Ikone in die Geschichte eingehen, der Audi TT der dritten Generation dagegen in absehbarer Zeit das Ende der Baureihe einläuten, die Zukunft ist elektrisch. Zuvor gibt es aber noch eine besonders schicke Iconic Edition des kompakten Sportwagens.