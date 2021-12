Lancia Delta Integrale Safarista Automobili Amos baut Gelände-Restomod

Lancia-Fan Eugenio Amos baut auf Basis des Delta HF 16V den Futurista – einige glückliche Kunden haben das 2018 als Idee vorgestellte Fahrzeug inzwischen erhalten. Außerdem möchte auch Amos dem aktuellen Trend folgen und klassische Fahrzeuge als Elektro-Restomod anbieten. Also hat er auch bereits einen elektrischen Delta entwickelt – aber noch nicht ausgeliefert. Jetzt legt er vom Futurista eine Safarista genannte Safari-Rallye-Variante auf. Das Auto möchte er in einer limitierten Auflage bauen.

Automobili Amos Im entkernten Innenraum sind zwei Rennschalensitze montiert.

Breitbau-Lancia

Für den Safarista tauscht Amos über 1.000 Teile aus – und es kommen vollkommen neue hinzu. Die Felgen lässt der Umbauer neu fertigen und ein selbst entworfenes Bodykit macht den italienischen Sportwagen deutlich breiter. Zum Breitbau kommen noch ebenso selbst entworfene Schweller vorn und hinten und farblich abgesetzte Schmutzfänger. Der Unterboden ist mit einer perforierten Platte verkleidet. Ob Amos den Safarista mit einer Kohlefaser-Karosserie ausrüstet, ist noch nicht bekannt. Beim Futurista wählt er diese Option – zu einem Rallyefahrzeug passt vielleicht auch eine vergleichsweise leicht auszubeulende Blech-Karosserie.

Automobili Amos In der Karbon-Heckwanne ist ein vollwertiges Reserverad untergebracht.

Entkernter Innenraum

Im entkernten Innenraum des Dreitürers sind zwei Rennsitze montiert, die wiederum mit Sechspunkt-Gurten ausgerüstet sind – an einer Rallyetauglichkeit besteht hier zumindest optisch kein Zweifel. Selbstverständlich schützt auch ein Überrollkäfig die Insassen. Außerdem gibt es eine Renn-Pedalerie, ein unten abgeflachtes Schnellspann-Lenkrad, Rallyeauto-typische Bedienknöpfe und einen auf der Lenksäule sitzenden Instrumenten-Bildschirm. In der Karbonwanne des Heckbereichs ist ein vollwertiges Reserverad untergebracht.

Automobili Amos Dank Allradantrieb soll der Lancia Delta Integrale Safarista gleichermaßen auf Asphalt, Sand und Schnee zurechtkommen.

Viel Rennsporttechnik

Unter der eigenständigen Fronthaube sitzt ein Motor, den Autotecnica Motori aus dem 24 Kilometer nordöstlich von Parma gelegenen Casalmaggiore modifiziert hat. Autotecnica frohlockt in seiner Eigenwerbung, rund um die Uhr an den schnellsten Motoren zu arbeiten – aber konkrete Werte zu dem Aggregat sind bisher nicht bekannt. Für gute Fahrdaten sollen eine verbesserte Kühlung, ein K&N-Sportluftfilter und Renndifferentiale sorgen. Der Motor ist an ein sequenzielles Getriebe gekoppelt. Zudem ist der Safarista mit einem einstellbaren Rennsportfahrwerk, einer hydraulischen Handbremse, Renn-Bremsen, einem rennsportspezifischen Tank und einem Feuerlöscher ausgerüstet.

Automobili Amos baut von dem Lancia Delta Integrale 16V Safarista höchstens zehn Exemplare. Die Preise starten bei 678.300 Euro, die Auslieferungen sind für 2023/2024 geplant.

Fazit

Der Lancia Delta Integrale 16V hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren: 200 PS, die auf griffiger Fahrbahn zu 47 Prozent nach vorn und zu 53 Prozent nach hinten gehen, sorgen auch nach über 30 Jahren noch für Fahrspaß.

Automobili Amos macht aus dem Delta Integrale jetzt eine aktuelle Rennmaschine mit Breitbaulook, entkerntem Innenraum und einem hochgezüchteten Motor, zu dessen Daten der Hersteller bisher nichts verrät. Von den begehrenswert coolen Fahrzeugen legen die Italiener maximal zehn Exemplare auf. Einen möglichen Kundenansturm dämpft Automobili Amos mit einem Einstiegspreis in Höhe von 678.300 Euro.