Seit 2011 wildert Briggs Automotive mit seinem BAC Mono getauften Einsitzer im Segment der Sportwagen. In Pebble Beach stellen die Briten den neuen BAC Mono vor, der allerdings viel Bekanntes mitbringt.

Zu tun bekommen es die 320 PS mit lediglich 570 Kilogramm Fahrzeuggewicht; Feinschliff in vielen Bereichen haben hier 25 Kilogramm Einsparung gebracht. Die Spurtzeit aus dem Stand auf 100 km/h soll knapp unter drei Sekunden liegen. Geschaltet wird per sequenziellem Sechsganggetriebe, das an der Hinterachse positioniert ist. Für eine noch bessere Straßenlage sorgen die neue Grundabstimmung der voll einstellbaren Federelemente sowie die zusammen mit Pirelli entwickelte neue Reifen-Range.