BMW 1er - alt gegen neu So stark hat sich BMWs Kompakter verändert

Mit der Ablösung des F20 vom neuen F40 verliert der BMW 1er sein Heckantriebskonzept zugunsten von mehr Nutzwert – so weit, so bekannt. Und welche Änderung bringt der Generationswechsel noch? Wir vergleichen den neuen 1er mit seinem Vorgänger bei Antrieb, Karosserie und Innenraum.

Der BMW 1er F40 wird jetzt nicht mehr wie seine Vorgänger über die Hinterräder, sondern über die Vorderräder angetrieben. Nie zuvor war ein Generationswechsel bei BMWs kompakter Baureihe von einer derart tiefgreifenden Änderungen geprägt. Und es gibt noch viele weitere.

Antrieb: Bekannte Motoren, anders angeordnet

BMW Quer statt längs: Mit der Fronantriebs-Plattform hat sich auch die Anordnung der Motoren geändert.

Mit dem Wechsel der Antriebsform ändert sich auch die Ausrichtung der Motoren, die unter der Fronthaube nun quer eingebaut sind. Das soll vor allem der Raumökonomie zugutekommen, doch dazu später mehr. In den unteren Leistungsklassen bleiben die Triebwerke ansonsten unverändert. Los geht es beim neuen 1er mit den bekannten Dreizylinder-Motoren in 118i (jetzt mit vier PS mehr) und 116d. Weiter stehen der 118d und 120d als xDrive zur Auswahl – auch diese Motorvarianten sind bereits aus der Vorgänger-Generation F20 bekannt. Die Antriebsvarianten 116i, 120i, 125i und 125d sind – zumindest vorerst – nicht verfügbar.

Die größte Änderung der Antriebspalette betrifft das Top-Modell, das künftig wieder als M135i vom Band rollt und vom Vierzylinder-Turbobenziner aus dem BMW 330i angetrieben wird. Und zwar ausschließlich über alle vier Räder, denn der xDrive-Allradantrieb ist gesetzt. Das Zweiliter-Triebwerk leistet 306 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 450 Nm. Das Wettbewerbsumfeld ist also klar gesteckt: Mit dem neuen M135i xDrive zielt BMW mehr denn je auf die Allrad-Konkurrenten Audi S3 (300 PS), Mercedes-AMG A35 (306 PS) und VW Golf R (300 PS). Auf den potenteren Reihensechszylinder des auslaufenden BMW M140i (340 PS und 500 Nm Drehmoment) verzichten die Münchner künftig – nach dem Hinterradantrieb das zweite Alleinstellungsmerkmale, das der Kompaktbaureihe abhanden kommt.

Ein neues kommt dafür hinzu: die aktornahe Radschlupfbegrenzung (ARB). Bei diesem System übernimmt das Motorsteuergerät einen Teil der Traktionskontrolle direkt und umgeht so den bisherigen Signal-Austausch mit dem ABS-/ESP-Steuergerät. Ein Funktionsprinzip, das laut BMW eine bis zu zehnmal schnellere Regelungsgeschwindigkeit erlaubt.

BMW Neues Getriebe als dritte Option: Die 7-Gang-Steptronic mit Doppelkupplung.

Neu ist außerdem auch die Option auf eine dritte Getriebevariante. Bei der 7-Gang-Streptronic handelt es sich um einen Doppelkuppler als Sonderausstattung für die Modell 116d und 118i. Mit seinem sehr lang übersetzten siebten Gang und einer Segelfunktion soll das Getriebe den Verbrauch im Vergleich zum serienmäßigen Handschalter weiter drücken.

Die bisher verfügbare 8-Gang-Steptronic nach dem Wandler-Prinzip bleibt für die Modelle 118d, 120d und den M135i erhalten. Allerdings stammt es nun vom japanischen Zulieferer Aisin, da sich das ZF-Modell nicht mit den quer eingebauten Motoren koppeln lässt.

Das neue Frontantriebskonzept des BMW 1er basiert auf der UKL2-Plattform, auf der auch schon die Tourer-Modelle des BMW 2er und die beiden SUV X1 und X2 basieren. Mit der neuen Basis ändert sich auch das Gewichtverhältnis, das bei Fronttrieblern typischerweise kopflastig ist. Beim auslaufenden 1er verteilt sich die Last noch gleichmäßig auf beide Achsen, beim neuen 1er dürfte das Verhältnis in Richtung 60:40 gehen.

Dafür ist der neue 1er insgesamt leichter geworden. Das Basismodell 118i bringt nun ein Leergewicht von 1.290 kg auf die Waage – satte 90 kg weniger als das vergleichbare Vorgängermodell (1.380 kg). Beim Allradmodell 120d mit jetzt serienmäßiger 8-Gang-Automatik beträgt Gewichtvorteil immerhin noch 60 Kilogramm.

Karosserie: Von der Seite noch ein 1er?

BMW 1er F40 und F20 im Vergleich

2:05 Min.

Wohl wegen der eher bescheidenen Nachfrage verzichtet BMW beim neuen 1er auf eine schnittige Dreitürer-Variante. Den F40 wird es also nur noch als Fünftürer geben.

Und der bleibt in etwa so groß wie der Vorgänger. Einzig in der Breite legt der F40 mit einem Plus von 34 Millimetern nennenswert zu. Länge (minus 5 Millimeter) und Höhe (Plus 10 Millimeter) sind nahezu gleich.

Mit dem Generationswechsel verpasst BMW seinem kompakten natürlich auch die aktuelle Designsprache des Hauses. Der Neue trägt also einen imposanten, deutlich gewachsenen Nieren-Kühlergrill zur Schau. Wie schon beim neuen 3er (G20) ist die Doppelniere deutlich markanter ausgeformt und in der Mitte verbunden. Klar zu erkennen gibt sich der Neue außerdem mit dynamischer gestalteten Scheinwerfern und stärker konturierten Sicken und Kanten – Maßnahmen, die zu einem Generationswechsel heutzutage eben dazugehören.

BMW Im Seitenprofil wirkt der neue 1er wegen der ansteigenden fensterlinie deutlich höher als sein Vorgänger.

Optisch besonders augenfällig wird das neue Bauprinzip beim Vergleich der Seitenprofile. Die absolut horizontal verlaufende Fensterlinie des Vorgängers als Verlängerung der langen Haube steigt beim Neuen in Richtung Heck immer weiter an. Dadurch wirkt der F40 nun keilförmiger, gleichzeitig aber auch viel höher als der alte 1er. Je nach Blickwinkel wirkt der Kompaktwagen jetzt fast wie der kleine Bruder des Vans 2er Active Tourer. Mit der ansteigenden Fensterlinie sind die Seitenscheiben im Fondbereich zudem deutlich schmaler. Ob das einen Nachteil bei der Übersicht mit sich bringt, wird erst der Test zeigen, aber bei der Sitzprobe ist geringere Höhe der Windschutzscheibe deutlich wahrnehmbar.

Nicht unerwähnt bleiben soll hier auch die Reduzierung der Farbauswahl: Estorilblau, Sparkling Brown Seaside Blue und Sunset Orange sind aus dem Konfigurator verschwunden. Neu hinzugekommen sind Misano Blau und Storm Bay (nur für M135i).

Innenraum: Viel neue Technik, etwas mehr Platz

BMW Der Cockpit-Vergleich: oben das des neuen BMW 1er, unten das des BMW 1er der Baureihe F20 vor dem letzten Facelift.

Was der Wechsel beim Antriebskonzept nun an Nutzwert bringt? Immerhin drei Zentimeter mehr Beinfreiheit verspricht BMW den Fondpassagieren im neuen 1er. Der Kofferraum schluckt nun 380 Liter und damit 20 Liter mehr als beim Vorgänger, wobei das maximal verfügbare Gepäckraumvolumen von 1.200 Litern unverändert bleibt. Das Plus an Raumgewinn scheint nominell eher gering, aber der 1er hat hier jetzt zum Klassenprimus VW Golf aufgeschlossen. Und wer im Fond Platz nimmt, wähnt sich im Vergleich zum Vorgänger eine Klasse höher: Ausrecihend Knieraum und deutlich mehr Auflage für die Oberschenkel sowie eine besser gepolstetrte Bank.

Bei der Cockpit-Gestaltung orientiert sich der neue 1er wie schon sein Vorgänger wieder stark am BMW 3er, der bereits im vergangenen Jahr neu aufgelegt wurde. Für den 1er sind nun also auch digitale Instrumente (BMW Live Cockpit als Option), und ein Infotainment-Bildschirm mit Touch-Funktion verfügbar. Das gab es im alten 1er F20 noch nicht. Hinzu kommen weitere Funktionen, wie etwa die neue Sprachbedienug oder die Gestensteuerung. Des Weiteren lassen sich Smartphones nun induktiv in einer Ladeschale aufladen und als digitaler Fahrzeugschlüssel verwenden.

Verbessert hat sich außerdem die Materialauswahl, der gesamte Innenraum wirkt nun hochwertiger als noch im alten 1er. Auf eine manuelle Feststellbremse müssen 1er-Fahrer nun allerdings verzichten. Die wurde wie schon im 3er durch eine elektronische Parkbremse ersetzt. Zumindest die Käufer des Top-Modells dürfen sich dafür über eine weitere Sitzoption freuen. Für einen Aufpreis von 500 sind jetzt M Sportsitze mit intergrierte Kopstütze und Stoff-Alcantara-Bezügen verfügbar.

BMW 1/20 Selten strotzte die Neuauflage eines Autos so mit den Prinzipien seines Vorgängers, wie die des frisch veröffentlichten BMW 1er. BMW 1/20 Selten strotzte die Neuauflage eines Autos so mit den Prinzipien seines Vorgängers, wie die des frisch veröffentlichten BMW 1er. BMW 2/20 Die letzte Modellpflege des auslaufenden 1er, intern F20, wird dabei in die Geschichte eingehen, denn längs eingebaute Reihensechser und Heckantrieb wird es in der Kompaktklasse nie wieder geben! BMW 3/20 Der neue 1er, intern F40, ist die mittlerweile dritte Generation des bayerischen Kompaktmodells. Nach wie vor kompakt bleiben auch die Abmessungen, denn der Neue schrumpft in der Länge sogar um fünf auf 4.319 mm. BMW 4/20 Im Profil eindeutig erkennbar sind die deutlich weiter hinten beginnende Fahrerkabine und die weniger keilförmig zusammenlaufende Heckpartie. BMW 5/20 LED-Leuchten im aktuellen BMW-Design gibt es gegen Aufpreis, die zwei Endrohre tragen nun alle Vierzylindermodelle. Ebenfalls neu: Den kleinen Bayern gibt es nur noch als Viertürer. BMW 6/20 Doppelrohre und angedeuteten Diffusor trägt auch der Vorgänger, allerdings nur beim Sechszylinder. Hier dominieren noch die Rückleuchten die Heckansicht. BMW 7/20 Die neue Generation trägt mit großer, zusammengewachsener Niere und bösem LED-Blick das Gesicht der aktuellen Modellfamilie. Größte Neuerung: Von nun an sitzt der Antrieb direkt hinterm vorderen Stoßfänger. BMW 8/20 Mit der Modellpflege wurde der F20 optisch näher an den 2er gerückt. Fast runde Scheinwerfer und kaum zerklüfteter Frontstoßfänger zeigen das Alter des Vorgängers. BMW 9/20 Der Neue trägt einen größeren angedeuteten Diffusor und schmale Leuchten am Heck. Das Kennzeichen wanderte auf die Heckklappe, dahinter gibts 20 Liter mehr Stauraum. BMW 10/20 Unverkennbar BMW: Unaufgeregte Heckansicht mit vielen waagrechten Linien, großen (seit dem Facelift auch zweigeteilten) Rückleuchten und weniger dick auftragender Endrohreinheit. BMW 11/20 Hinterm Steuer ist eigentlich alles so, wie man es sich von einem neuen BMW erwartet: Eine angenehme Sitzposition ist schnell gefunden, die Sitze bieten gute Seitenabstützung. BMW 12/20 Auch der Vorgänger macht seinen Job nicht schlecht. Sitzposition und Ablesbarkeit stehen dem Neuen kaum nach. Nur die Materialien haben beim Neuen optisch und haptisch um einiges zugelegt. BMW 13/20 Digitale Instrumente und ein Head-up-Display gibt es auf Wunsch nun auch im 1er. Und wem das nicht reicht kann seine Befehle auch per Sprachsteuerung äußern. BMW 14/20 Vorgänger mit herkömmlichen Rundinstrumenten und aufgesetztem Navibildschirm. Ebenfalls im Bild: Ein mittlerweile seltenes Exemplar der aussterbenden Art einer mechanischen Handbremse. BMW 15/20 iDrive-Drehrad und Touchpad sind nun neben den Schalthebel gewandert. Davor hat ein Fach mit induktiver Lademöglichkeit fürs Smartphone Platz gefunden. BMW 16/20 Die klassischen Rundinstrumente mit analogen Zeigern gehören mit der neuen Generation der Vergangenheit an. Letztere trägt auf Wunsch alle Instrumente digital. BMW 17/20 Nachdem der Antrieb an die Vorderachse gewandert ist, dürfen sich Fondpassagiere über drei Zentimeter mehr Knieraum freuen. Zudem ist die Rückbank etwas höher eingebaut und besser gepolstert als bisher. BMW 18/20 Trotz nahezu gleicher Abmessungen ist neben dem Knieraum im Fond auch der Kofferraum gewachsen, bietet mit 380 Litern nun 20 mehr als bisher. Die Lehne klappt dreigeteilt. BMW 19/20 Und während beim auslaufenden 1er noch längs eingebaute Dreiliter-Reihensechszylinder ihr Werk verrichten dürfen, ... BMW 20/20 ... arbeiten in der aktuellen Generation Drei- und Vierzylindermotoren von 116 bis 306 PS, welche aufgrund der neuen Plattform nun quer verbaut sind.