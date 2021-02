Limitierte BMW 330i Iconic Edition für Australien Hier leuchten die Nieren!

Beleuchtete Nierchen – was spontan klingt wie die radioaktive Version eines fragwürdig schmackhaften Gerichtes, ist in Wahrheit ein Ausstattungsmerkmal bei BMW. Natürlich, wie so oft bei derartigen Features, nicht für den deutschen Markt. Die illuminierte Front ziert ein limitiertes Sondermodell des 330i namens "Iconic Edition", das den Kunden in Australien angeboten wird.

Kurzer Exkurs: Eine Ausnahme bildet in Deutschland der X6, den Sie auch hierzulande mit leuchtender Niere ordern und fahren können. Aber warum ist das eigentlich so? Baureihen-Sprecherin Liane Drews klärt auf: "Wir haben beim X6 den linken Teil der Niere als Teil des linken Scheinwerfers homologiert und die rechte Seite als Teil des rechten Scheinwerfers. Niere und Scheinwerfer liegen dafür dicht genug beisammen, für den X5 wäre diese Maßnahme beispielsweise nicht umsetzbar." Ein Schelm, wer nun einen Zusammenhang zu den stetig wachsenden Nieren an der Front einiger BMW-Modelle unterstellt.

BMW Für 500 Euro strahlt die Niere auch am deutschen X6 - aber nur da.

Schwarz und weiß

Insgesamt 200 Exemplare der Iconic Edition sollen Down Under an den Mann gebracht werden. 100 davon in Mineralweiß, die andere Hälfte in Saphirschwarz. Das M Sport-Paket, Karbon-Spiegelkappen, 19-Zöller und die Hochglanz Shadowline tragen sie alle. Ebenso den aufgeladenen Zweiliter-Benziner mit 258 PS. Highlight des Sondermodells ist allerdings im wahrsten Sinne des Wortes die beleuchtete Niere.

BMW Einen eigenen Schriftzug am Heck gibt es für die Iconic Edition nicht.

In Australien ist diese Option unter dem Titel Iconic Glow Frontziergitter für jeden 3er der Baureihe G20 zu haben, zur Iconic Edition passen sie aber besonders gut. Kleine LEDs sind für das weiße Licht verantwortlich und leuchten auch während der Fahrt. Die richtige Option all jene, die ihr Überholprestige bei Nacht im Rückspiegel des Vorausfahrenden intensivieren möchten. Die Iconic Edition mit Sonderausstattungen im Wert von 6.500 Euro kostet umgerechnet insgesamt 53.000 Euro. Wie er auf der Straße performt, erfahren Sie in unserer Fotoshow.

Fazit

Immer wieder machen uns Hersteller mit Sondermodellen den Mund wässrig, die in Deutschland nicht erhältlich sind. Wobei sich die Iconic Edition auch im deutschen Konfigurator weitestgehend nachstellen lässt. Was hierzulande entfällt, sind der Preisvorteil und natürlich die beleuchteten Nieren.