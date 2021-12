BMW 5er mit Bonsai-Vierzylinder Türken bekommen nur 1.597 Kubikzentimeter

Andere Länder, andere Sitten und auch andere Motorvarianten. BMW bietet auf dem türkischen Markt den 520i mit einem 1,6-Liter-Vierzylinder an.

An Vierzylinder-Motoren als Basistriebwerke im BMW 5er haben wir uns längst gewöhnt. In der Türkei geht das Motoren-Downsizing für die Business-Limousine aber noch weiter, oder sagen wir tiefer. BMW reagiert mit diesem Angebot auf die hohen Luxussteuern für größere und stärkere Motoren auf dem türkischen Markt.

Der kleinste BMW 5er-Benziner ist hierzulande der 520i. Unter seiner Motorhaube arbeitet ein zwei Liter großer Turbo-Vierzylinder, der 184 PS Leistung und maximal 350 Nm Drehmoment bereitstellt. Geschaltet wird per Achtgang-Automatik. Der Vierzylinder scheucht den 5er bei Bedarf in 7,9 Sekunden von Null auf 100 km/h und ermöglicht Reisegeschwindigkeiten von bis zu 235 km/h. In Summe wirkt der 520i damit keinesfalls untermotorisiert.

14 PS weniger für 41.300 Euro mehr

Absolut gesehen trifft das auch auf den 520i zu, wie ihn Käufer in der Türkei angeboten bekommen. 8,9 Sekunden für den Standardsprint und eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h machen den 5er keinesfalls zur Wanderdüne. Als Kraftquelle kann der 520i in der Türkei dabei aber nur auf einen 1,6 Liter großen Turbovierzylinder bauen. Der leistet in der Spitze 170 PS bei 5.000/min und stemmt maximal 250 Nm ab 2.000 Touren auf die Kurbelwelle.

Trotz reduziertem Hubraum ist der Preis für den 5er in der Türkei gewaltig. Zu haben ist der 520i mit Achtgangautomatik und Hinterradantrieb in der Luxury Line erst zu Preisen ab umgerechnet rund 97.000 Euro. In Deutschland startet der 520i ab 51.500 Euro, die entsprechende Luxury Line beginnt bei 55.700 Euro.

Fazit

In der Türkei werden auf Autos mit gewissem Hubraum und gewisser Leistung satte Luxussteuern erhoben. Entsprechend bietet BMW den 5er in der Basis mit einem 1,6-Liter-Vierzylinder an. Aber selbst der kostet schon wenigstens 97.000 Euro.