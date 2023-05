BMW Touring Coupé BMW Z4 Shooting Brake

In diesem Jahr bringt BMW mit dem Touring Coupé anscheinend einen Z4 als Shooting Brake zum Concorso d'Eleganza Villa d'Este am Comer See.

Seit Jahren hat BMW die Schirmherrschaft über den Concorso d'Eleganza Villa d'Este am Comer See. Das Klassik-Treffen gehört zu den exklusivsten der Welt, was die Bayern jährlich mit einer extra für dieses Event gebauten Studie feiern. Welches Auto BMW in diesem Jahr zeigt, ist jetzt immer weniger geheim – die BMW-Designer posten immer mehr Appetithäppchen zu dem Auto. BMW-Marken-Chefdesigner Domagoj Dukec hat mit dem Namen des Modells viel verraten: Touring Coupé heißt das für die Eleganz-Show gebaute Exemplar.

Das bisher von BMW veröffentlichte Bild sieht aus wie gemalt: Ein Pärchen mit Hund, Picknick-Korb und Fotoapparat sitzt auf der niedrigen steinernen Abgrenzung einer kurvigen Bergstraße – unten im Tal schimmert der Comer See. Interessant ist das Auto, mit dem die beiden anscheinend gereist sind: Vor ihnen steht ein BMW – das Bild zeigt aber nur Teile des Vorderwagens klar. Die Form der Front, der seitlichen Luftauslässe und der Außenspiegel lässt auf einen Z4 schließen. Die Felgen sind bisher im BMW-Programm unbekannt.

BMW Bisher zeigt BMW nur einen Teil des Vorderwagens seines für den Concorso d'Eleganza Villa d'Este am Comer See 2023 umgebauten Z4.

Das muss ein Shooting Brake sein

Der interessanteste Teil des Z4 verbirgt sich zwar hinter einem diffusen Schleier, aber man kann erahnen, dass es sich hier weder um einen gewöhnlichen Z4 Roadster noch um dessen weitestgehend baugleiche Coupé-Variante Toyota Supra handelt. Dukec hat jetzt auf seinem Instagram-Kanal mehrere Bilder vom Innenraum des Autos veröffentlicht – auf einem ist der Schriftzug Touring Coupé in Leder geprägt. Dieser Schriftzug könnte auf der Mittelkonsole prangen und er sieht so aus wie der Touring-Schriftzug des BMW 02 aus den frühen 1970er-Jahren. Der Hinweis ist eindeutig: Nach dem von 1998 bis 2002 gebauten Z3 Coupé hat BMW endlich wieder einen Shooting Brake gebaut.

Auf weiteren Bildern zeigt Dukec Details vom anscheinend umfangreich belederten Innenraum und zwei feine Ledertaschen, die mit einer Lederflechtnaht versehen sind, die auch im Innenraum zum Einsatz kommt.

Die Enthüllung des mysteriösen Z4 nimmt BMW am Freitag, dem 19. Mai 2023 vor. Ob das Auto ein Einzelexemplar ist, oder ob BMW den Z4 als Shooting Brake in Serie bringt, ist noch nicht bekannt. Bis zur Enthüllung scheinen die BMW-Designer weiter kontinuierlich Details zum neuen Touring Coupé zu veröffentlichen.

Fazit

BMW stellt auf dem Concorso d'Eleganza Villa d'Este am Comer See auch 2023 wieder ein ganz besonderes Auto vor. Jetzt haben die Bayern erste Teaserbilder veröffentlicht – diese zeigen einen Teil des Vorderwagens des Z4. Aber nicht nur die Felgen sind individuell: Das sehr verschwommen dargestellte Heck sieht weder nach dem hinteren Ende eines Z4 Roadster noch nach dem Heck eines Toyota Supra aus.

Der Chefdesigner der Marke BMW hat jetzt ein Foto mit dem Namen des Modells veröffentlicht: Touring Coupé. Wir dürfen uns also 21 Jahre nach Produktionsende des Z3 Coupé wieder auf einen bayerischen Shooting Brake freuen. Ob das Auto ein Ausstellungs-Exemplar bleibt, oder ob es in Serie geht, ist noch nicht bekannt. Spätestens am Freitagabend des 19. Mai 2023 wissen wir mehr – dann enthüllen die BMW-Verantwortlichen ihren neuen Shooting Brake.