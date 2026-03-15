BMW M4 Coupe M Legacy Edition: Zur Feier ein wenig CS und CSL

Der BMW M3 wird 2026 40 Jahre alt. In Kanada feiert BMW dieses Jubiläum mit einer Sonderserie des M4. Warum die Bayern hier auf den M4 setzten, obwohl auch der M3 im kanadischen Angebot verfügbar wäre, bleibt wohl ein Betriebsgeheimnis. Denkbar wäre der zweitürige Ansatz, denn der aktuelle M3 ist nur noch als viertürige Limousine zu haben.

Nur 40 Exemplare Die M Legacy Edition baut auf dem M4 Coupé auf und ist sowohl in der Basis- wie auch der Competition xDrive-Variante verfügbar. Insgesamt werden aber, passend zum Jubiläum, nur 40 Exemplare aufgelegt. Begehrenswert machen die M Legacy Edition exklusive Designmerkmale im Exterieur und Interieur – darunter einige Ausstattungsmerkmale, die zuvor den CS- und CSL-Versionen vorbehalten waren.

In den Radläufen stecken so die vom M4 CS übernommenen Felgen im 826M-Design im Farbton Goldbronze. Die Karosserie lässt sich in den historischen M-Farben Velvet Blue Metallic, Imola Red II und Laguna Seca Blue lackieren. Akzente setzt ein schwarz gehaltenes Dekorset, das auf die Motorhaube und den Heckdeckel ein Streifendesign zaubert.

Den Innenraum stattet BMW mit M Carbon-Schalensitzen, schwarzem Merino-Leder, einem mit Nappa-Leder bezogenen Armaturenbrett, Carbonfaser-Zierelementen und dem M Driver’s Package aus. Hinzu kommt das aus dem CS und dem CSL bekannte M Alcantara-Sportlenkrad.

Keine Updates für die BMW M4 M Legacy Edition gibt es bei den Antrieben. Es bleibt bei den Dreiliter-Turbo-Sechszylindern mit 480 PS und 550 Nm im M4 Coupé und 530 PS und 650 Nm im M4 Competition xDrive.

Beim Preis dürften Europäer weinen Zu haben sind die Exklusiv-Modelle zu Preisen ab 115.500 kanadischen Dollar (umgerechnet rund 73.600 Euro) für das M4 Coupe und ab 124.500 kanadischen Dollar (umgerechnet rund 79.300 Euro) für die M4 Competition-Version. Gebaut werden die Sondermodelle ab Juni, ausgeliefert wird ab Sommer. Da Kanada zu den absatzstärksten M-Märkten gehört, dürfte das Sondermodell begehrt und entsprechend schnell vergriffen sein. In Deutschland startet das M4 Coupé übrigens erst ab 98.500 Euro, der M4 Competition xDrive ist erst ab 109.600 Euro zu haben.