Formel 1: So schnappte sich Antonelli den Pole-Rekord von Sebastian Vettel

Für Kimi Antonelli verläuft die Saison wie eine Achterbahn. In Melbourne hätte ein Trainingscrash beinahe die Quali-Teilnahme gekostet. Nur eine Meisterleistung der Mercedes-Mechaniker sorgte dafür, dass es doch noch in die erste Reihe ging. Ein schlechter Start warf den Youngster dann einen Tag später zunächst wieder zurück. Am Ende komplettierte er aber erfolgreich den Doppelsieg des Silberpfeil-Teams.

Auch in Shanghai zeigte Antonelli wieder, dass er sich von Rückschlägen nicht unterkriegen lässt. Beim Start zum Sprint hatte er vergessen, den richtigen Energie-Modus einzulegen, was einige Positionen kostete. Eine Kollision mit Isack Hadjar brachte ihm dazu noch eine Zehn-Sekunden-Strafe ein. Der fünfte Platz war sicher nicht das, was sich Teamchef Toto Wolff von seinem Schützling erwartet hatte.

Doch nur wenige Stunden später machte er den Schaden wieder gut. Im Qualifying zum Grand Prix drehte Antonelli in der entscheidenden Q3-Session die schnellste Runde. Teamkollege George Russell ließ er zwei Zehntel hinter sich: "Das war heute eine saubere Qualifikation. Ich hatte einen guten Rhythmus. Mich freut es besonders, dass ich mich mit jedem Run steigern konnte. Das ist mir zum ersten Mal gelungen."

Daniel Reinhard 2008 trug sich Sebastian Vettel in Imola als jüngster Pole-Sitter und jüngster Rennsieger in die Geschichtsbücher ein. Jetzt ist er beide Rekorde los.

Vettel verliert Pole-Rekord Mit seiner ersten Pole-Position darf sich Antonelli in die F1-Geschichtsbücher eintragen. Der Mercedes-Pilot löste Sebastian Vettel als jüngsten Pole-Setter aller Zeiten ab. Der Heppenheimer hatte sich 2008 mit 21 Jahren und zwei Monaten den besten Startplatz für das Rennen in Imola geschnappt. Antonelli konnte diese Marke in Shanghai noch einmal um satte 20 Monate unterbieten.

"Natürlich bin ich happy über den Rekord", strahlte der Youngster. "Aber das ist erst der Anfang. Da kommt noch viel mehr. Jetzt freue ich mich erstmal auf das Rennen morgen. Das Auto fühlt sich stark an. Da gibt es viel zu erreichen. Das Graining wird sicher ein großer Faktor. Die Temperaturen sollen etwas sinken, was das Problem verschlimmert. Da müssen wir auf den Reifen vorne links aufpassen. Und natürlich muss ich einen guten Start erwischen. Das ist mir dieses Jahr noch nicht gelungen."

Den Rekord als jüngster Grand-Prix-Sieger kann Antonelli übrigens nicht mehr erreichen. Den hat sich Max Verstappen 2016 in Barcelona geschnappt. Der Niederländer war damals noch einmal fast ein Jahr jünger als Antonelli heute. Mit dem ersten Sieg könnte sich der Italiener aber ein Wörtchen im Titelkandidat mitsprechen. Wenn er Sebastian Vettel auch noch diesen Rekord abnehmen will, müsste es in den nächsten drei Jahren mit der Meisterschaft klappen.

xpb Teamkollege George Russell konnte nicht in den Kampf um die Pole-Position eingreifen.

Technik-Probleme bei Russell Sein erster Konkurrent heißt in dieser Saison George Russell. Nach der überlegenen Pole-Position im Sprint-Qualifying konnte der Brite bei der Zeitenjagd am Samstag nicht ganz mithalten. Dabei wurde er allerdings von der Technik im Stich gelassen. In der letzten Q2-Runde war zunächst der Frontflügel gebrochen, wodurch eine Referenz für das Top-Ten-Finale fehlte.

Als dann im Q3 der erste Run anstand, war plötzlich die Power weg und das Getriebe ließ sich nicht mehr schalten. Russell parkte mehrere Sekunden auf der Piste, bis er den Motor aus dem Cockpit heraus zum Leben erwecken und zur Box zurückschleichen konnte. Dort mussten die Ingenieure drei System-Neustarts durchführen, bis der Silberpfeil endlich wieder rund lief.

Die Mechaniker gewannen den Kampf gegen die Uhr nur knapp. Russell musste auf der Outlap ordentlich Gas geben, um überhaupt noch eine Zeit zu setzen. "Ich hatte kalte Reifen und zum Start der Runde war die Batterie leer", klagte der WM-Spitzenreiter. "Es ging nur noch um Schadensbegrenzung. Da kann ich mit dem Platz in der ersten Reihe gut leben. Glückwunsch an Kimi. Er hat wirklich eine tolle Leistung gezeigt."