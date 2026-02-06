BMW M5 Euro 7 verändert die Leistung

Um die neuen Euro-7-Vorgaben zu erfüllen, hat BMW den V8-Verbrennungsmotor im M-Hybrid-System umfassend überarbeitet. Kernstück der Anpassungen ist die Einführung des Miller-Verbrennungsprozesses, der durch eine verlängerte Öffnungszeit des Einlassventils die Effizienz steigert und Emissionen reduziert. Unterstützt wird dies durch eine optimierte Motorsteuerung und eine verbesserte Abgasnachbehandlung. Diese Maßnahmen führen jedoch zu einem Leistungsverlust des 4,4-Liter-Biturbo-V8, dessen Leistung von 585 PS auf 544 PS sinkt – ein Minus von 41 PS.

Systemleistung bleibt unverändert Trotz der Reduktion der Verbrennerleistung bleibt die Systemleistung des BMW M5 und XM unverändert. Dies wird durch die elektrische Komponente des M-Hybrid-Systems ermöglicht, die weiterhin 727 PS (M5) bzw. 748 PS (XM) liefert. Laut BMW wurden die Software und das Zusammenspiel der beiden Antriebseinheiten optimiert, sodass die Fahrdynamik und die Leistungsdaten unverändert bleiben. Käufer können sich also weiterhin auf die gewohnte Performance verlassen.

Auswirkungen auf die Fahrdynamik Die Anpassungen an den Antriebseinheiten haben laut BMW keine negativen Auswirkungen auf die Fahrdynamik. Die Beschleunigungswerte und die Höchstgeschwindigkeit bleiben identisch mit den bisherigen Modellen. Dies ist vor allem der intelligenten Steuerung des Hybridsystems zu verdanken, das die reduzierte Verbrennerleistung durch die elektrische Unterstützung ausgleicht. Für Käufer bedeutet dies, dass sie keine Kompromisse bei der Fahrfreude eingehen müssen.

Preisentwicklung und Verfügbarkeit Die Euro-7-konformen Modelle des BMW M5 und XM sind ab März 2026 verfügbar und bereits im BMW-Konfigurator integriert. Der Einstiegspreis für den M5 als Limousine liegt bei 145.200 Euro, was einer moderaten Erhöhung von 1.200 Euro im Vergleich zur bisherigen Version entspricht. Der Touring ist mit 147.200 Euro etwas teurer. Der BMW XM startet bei 185.800 Euro. Diese Preisanpassungen spiegeln die zusätzlichen Kosten für die technische Überarbeitung wider.

Der Miller-Zyklus: Effizienz und Emissionsreduktion Der Miller-Zyklus, der erstmals in den 1950er Jahren patentiert wurde, ist ein thermodynamischer Prozess, der die Effizienz von Verbrennungsmotoren steigert. Durch die verlängerte Öffnungszeit des Einlassventils wird die Kompression reduziert, was zu einer geringeren Temperatur und damit zu einer niedrigeren NOx-Emission führt. Gleichzeitig ermöglicht der Einsatz eines Turboladers oder Kompressors, die Leistungseinbußen zu kompensieren. Diese Technologie ist besonders in Hybridfahrzeugen effektiv, da sie die Vorteile des elektrischen Antriebs mit einer optimierten Verbrennung kombiniert.