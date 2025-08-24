BMW M850i Edition M Heritage: So viel E31-Homage steckt wirklich drin

Mit der M850i Edition M Heritage verabschiedet BMW die zweite Generation der 8er -Baureihe. Die auf 500 Fahrzeuge limitierte Edition greift gezielt Elemente der E31-Generation aus den 1990er-Jahren auf – von klassischen Farbcodes bis hin zu Details im Innenraum. Die Frage: Wie stark prägt die Historie dieses Abschiedsmodell?

Die auffälligste Hommage an die E31-Ära ist die Farbpalette. BMW bietet die Heritage Edition in fünf Lackierungen an, die bereits vor drei Jahrzehnten im Programm standen: Bright Red (314), Mauritiusblau (287), Cosmosschwarz (303), Oxfordgrün (324) und Daytona Violet (283). Jeder Farbton ist eng mit der Historie der Marke verknüpft. Daytona Violet etwa war in den 1990er-Jahren fast ein Markenzeichen für sportliche M-Modelle wie den E36 M3, während Oxfordgrün im damaligen 850i gern von Kunden gewählt wurde, die ein eher zurückhaltendes, aber elegantes Erscheinungsbild bevorzugten.

Die Farbwahl ist nicht nur eine Reminiszenz, sondern auch ein bewusstes Signal: Statt neuer, experimenteller Lackierungen setzt BMW auf Töne, die sofort Erinnerungen wecken. Damit verleiht man dem Sondermodell eine klare Identität und grenzt es von regulären Versionen ab.

Kontinuität statt Innovation Der E31 war 1989 ein technisches Ausrufezeichen: Er verfügte über Klappscheinwerfer, kombinierte einen Zwölfzylinder mit Sechsgang-Handschaltung und setzte auf Bordelektronik, die ihrer Zeit voraus war. Sogar ein frühes Navigationssystem fand auf Wunsch als Zubehörteil in den luxuriösen Gran Turismo Einzug.

Ganz anders die M850i Heritage Edition: Sie verzichtet bewusst auf neue Technik. Unter der Haube arbeitet weiterhin der bekannte 4,4-Liter-V8-Biturbo mit 530 PS, gekoppelt an den Allradantrieb xDrive und die Achtgang-Automatik. Fahrleistungen und Verbrauchswerte bleiben unverändert. Damit stellt das Modell keinen technischen Höhepunkt dar, sondern vielmehr eine Schlussnote, die Kontinuität betont.

Von Holzfurnier zu Alcantara In den 1990er-Jahren galt der E31 als einer der luxuriösesten BMW überhaupt. Hochwertiges Leder, glänzende Holzfurniere und ein betont klassischer Materialeinsatz signalisierten Exklusivität. Heute interpretiert BMW diesen Anspruch anders: Alcantara überzieht Armaturentafel und Türverkleidungen, Carbon-Zierelemente ersetzen Holz, und Aluminium-Einstiegsleisten tragen Heritage-Schriftzüge.