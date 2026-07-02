BMW X5 Neue Klasse: Ab Dezember können Sie 1.000 Euro sparen

Der bayerische Autobauer BMW hat den neuen X5 im Neue Klasse-Look vorgestellt. Bestellt werden kann der, zumindest in den Versionen BMW X5 40 xDrive und BMW X5 40d xDrive, ab sofort. Die Auftragsbücher für die Modelle BMW X5 50e xDrive, BMW X5 M60e xDrive und BMW iX5 60 xDrive öffnen ab dem 08. Oktober 2026.

Wer allerdings sofort zur Tat und zur Bestellung schreiten möchte, sie sich mit höheren Grundpreisen konfrontiert, als BMW bei der X5-Premiere kommuniziert hat. Genannt wurden wenigstens 98.800 Euro für den BMW X5 40 xDrive. Der BMW X5 40d xDrive kostet ab 94.800 Euro. Jeweils 102.800 Euro ruft BMW für die Varianten BMW iX5 60 xDrive und BMW X5 50e xDrive auf. Das Top-Modell BMW X5 M60e xDrive trägt einen Grundpreis von 125.000 Euro. Zum Kunden rollen die Verbrenner ab Ende November 2026, die PHEV-Varianten folgen Anfang 2027.

Vier Monate nur mit Schiefer und Kristallglas Der Blick in den bereits freigeschalteten Konfigurator zeigt für den BMW X5 40d xDrive allerdings einen Grundpreis von 95.750 Euro. Auch der X5 40 xDrive ist mit 99.750 Euro höher eingepreist als angekündigt. Woher kommt dieser Preisaufschlag von 950 Euro? Licht ins Dunkel bringt eine Anfrage von auto motor und sport bei BMW. Ein Sprecher des Autobauers erklärt, dass die ersten vier Produktionsmonate des neuen X5 (August bis Ende November) zwangsweise an die Ausstattungsoption Clear&Bold geknüpft sind. Die ersten Modelle seien nur mit dieser Innenausstattung verfügbar. Erst ab Dezember 2026 ist dann auch die aufpreisfreie Ausführung in Schwarz-Hochglanz tatsächlich in der Basis-Version des BMW X5 gesetzt.

Hinter Clear&Bold verbirgt sich ein Innenraumpaket, welches Applikationen aus Schiefer mit diversen Kristallglaselementen kombiniert.