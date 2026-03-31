Bugatti W16 Mistral: Einzelstück in Violett – passt das?

Das Sur-Mesure-Programm von Bugatti blüht im wahrsten Sinne des Wortes auf. Anfang März 2026 hatte der Hersteller einen W16 Mistral aus dem Individualisierungsprogramm vorgestellt, jetzt folgt der nächste. Beim vorigen Modell war die Lackierung in Gold und Weiß von Lichtreflexionen inspiriert, nun steht eine bestimmte Pflanze im Fokus – pünktlich zur Sommerzeit und dem endgültigen Frühlingserwachen. Die Rede ist vom Lavendel. Doch nicht nur der steht im Zentrum dieses Einzelstücks. Es soll auch eine Hommage an die Familie sein.

Wie so oft bei Bugattis Sur-Mesure-Programms beginnt alles mit einer recht vagen Idee. Die Idee kam von einem langjährigen Bugatti-Kunden, der die Zartheit und Anmut der Blumenwelt mit der Haute Couture verbinden wollte. Das Sondermodell trägt zudem den Namen Caroline, zu Ehren seiner Tochter. Sabine Consolini vom Bugatti-Color-and-Material-Finish-Team leitete die Umsetzung. Sie war mit ihrem Team im Berliner Design-Studio für die haptischen und optischen Elemente zuständig.

Farbe und Lack

In Anlehnung an die Lavendelfelder der Provence entschied sich das Team gemeinsam mit dem Auftraggeber für die Außenfarbe Lavender. Je nach Lichteinfall variieren die Farben zwischen einem bräunlichen und rötlichen Violett. Die untere Karosseriepartie besteht hingegen aus offenem "Violet-Carbon"-Gewebe, das in einem anderen Violettton gefärbt ist. So soll ein Kontrast entstehen.

Blumenmotive, die in Größe und Form variieren, ergänzen das Design sowohl außen als auch im inneren Bereich. Am besten kommt dieses Muster auf dem ausfahrbaren Heckflügel zur Geltung. Die Designer zeichnen von Hand eine Komposition aus unterschiedlichen Blüten in Flieder- und Irisfarbtönen. In der Mitte steht der Name Caroline. Die Designer haben dafür den Heckflügel in mehreren Schritten abgeklebt und die Farbe aufgetragen.

Innenraum

Im Innenraum setzt Bugatti das florale Thema konsequent fort. Leder in Blanc und Minuit trifft auf violette Akzente und Elemente aus Violet-Carbon. So entsteht ein klarer Hell-Dunkel-Kontrast, der die Außenfarbe aufgreift. Die zahlreichen feinen Stickereien fallen besonders ins Auge. Auf den Kopfstützen platzieren die Designer Blumenmotive, die aus mehreren einzelnen Fäden bestehen.

Dafür durchläuft jedes Motiv mehrere Schritte – von der Skizze über die digitale Ausarbeitung bis hin zur Stickarbeit. Auch in den Türverkleidungen greifen die Designer das Thema auf. Dort wirken die Motive noch dynamischer. Ein weiteres Detail sitzt im Schalthebel: Dort integriert Bugatti den "Tanzenden Elefanten" von Rembrandt Bugatti. Die Skulptur liegt in farblich abgestimmtem Glas.